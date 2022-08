Monza, Stroppa è già sulla graticola

Un mercato sontuoso non è bastato al Monza per trovare i primi punti in Serie A. Nelle prime due giornate i brianzoli si sono arresi 2-1 al Torino e 4-0 al Napoli, in due gare sicuramente difficili sulla carta, in cui però in molti si aspettavano qualcosa di più. Non è una questione di punti, il calendario non aiuta e questo già si sapeva, ma di atteggiamento.

Monza, Stroppa deve cambiare rotta

Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero già delle valutazioni in corso sull’allenatore che ha portato la squadra in Serie A l’anno scorso e che già in estate qualcuno sussurrava potesse lasciare il posto a qualche altro collega. La partenza lenta del Monza non è piaciuta in società soprattutto per l’atteggiamento della squadra che anche ieri al Maradona, soprattutto nel secondo tempo, ha lasciato campo libero allo show degli azzurri.

Nessuna decisione è stata presa, l’esonero non è un’opzione vicina, ma è ovvio che domenica contro l’Udinese Stroppa si gioca già molto. Serve una svolta contro un avversario che arriverà al Brianteo dopo la sconfitta con il Milan e il pari con la Salernitana. Insomma il primo match davvero alla portata andrà giocato in maniera diversa, con maggiore mordente e magari portando a casa qualche punto.

Emergenza difesa per il Monza

Certo non sarà facile anche perché Stroppa rischia di arrivare al match senza metà della sua difesa. Ieri si è infortunato Andrea Ranocchia e le prime sensazioni non sono positive, l’ex Inter potrebbe stare fuori a lungo, mentre sono ancora da valutare le condizioni di Pablo Mari colpito da un problema muscolare nel riscaldamento del match di ieri al Maradona. Una possibile doppia tegola che di sicuro non renderà le cose facili a Giovanni Stroppa.