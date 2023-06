Spagna-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia nella semifinale dell'edizione 2022/2023 della Nations League. Gli azzurri, che hanno chiuso al primo posto il gruppo 3 della Lega A davanti a Ungheria, Germania e Inghilterra, affronteranno le Furie Rosse, che hanno avuto la meglio su Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca nel gruppo 1, nella serata di giovedì 15 giugno (fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda). La vincente della sfida, in finale, affronterà una tra Croazia e Olanda.

Spagna-Italia, le scelte di De la Fuente

De La Fuente, come modulo iniziale, sceglierà il 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Asensio, Morata e Dani Olmo. A centrocampo spazio per Zubimendi insieme a Rodri e Gavi, mentre la linea difensiva sarà formata da Carvajal, Laporte, Le Normand e Jordi Alba. Tra i pali Unai Simon.

Spagna-Italia, le scelte di Mancini

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, per la sfida con la Spagna, si affiderà al consueto 4-3-3. Al centro dell'attacco Retegui è al momento in vantaggio su Immobile, con il tridente offensivo che dovrebbe essere completato da Chiesa e Raspadori (ma attenzione alla candidatura di Zaniolo). In mezzo al campo non sembrano esserci dubbi, con Jorginho in cabina di regia e Barella e Verratti come mezzali. Qualche ballottaggio in difesa: a contendersi i due posti per comporre la coppia centrale ci sono infatti Acerbi, Bastoni (alle prese però con qualche linea di febbre), Bonucci e Toloi. A destra spazio per Di Lorenzo, a sinistra sfida serrata tra Dimarco e Spinazzola. Tra i pali Donnarumma.

Spagna-Italia, le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Zubimendi, Rodri, Gavi; Asensio, Morata, Olmo. All. De La Fuente

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Raspadori. All. Mancini

Spagna-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Spagna-Italia, in programma giovedì 15 giugno alle 20.45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda, e valevole per la semifinale di Nations League, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Il match sarà trasmesso anche su Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e su SkyGo.