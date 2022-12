Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 10 dicembre in tv e streaming

Si giocheranno nella giornata di oggi, sabato 10 dicembre, gli ultimi due quarti di finale dei Mondiali 2022. Alle 16 italiane, all'Al Thumama Stadium di Doha, si disputerà Marocco-Portogallo, sfida in cui il pronostico pende dalla parte dei lusitani. Attenzione, però, agli uomini di Regragui, vera sorpresa di questa coppa del mondo: i nordafricani, dopo aver chiuso al primo posto la fase a gironi davanti a Croazia, Belgio e Canada, sono riusciti ad avere la meglio anche sulla Spagna ai quarti di finale, superando le Furie Rosse dal dischetto dopo lo 0-0 al termine di tempi regolamentari e supplementari. Il Portogallo, dalla sua, può però contare su un tasso tecnico superiore alla norma, come emerso chiaramente con il largo 6-1 rifilato alla Svizzera.

Alle 20, all'Al Bayt Stadium di Al Khor, si giocherà invece Inghilterra-Francia, una sfida che può quasi considerarsi come una finale anticipata considerati i valori tecnici in campo. I Tre Leoni hanno staccato il pass per i quarti superando con un secco 3-0 il Senegal, mentre i transalpini, trascinati da un super Mbappé, hanno battuto per 3-1 la Polonia di Lewandowski. Le vincenti delle due sfide si affronteranno tra loro in semifinale mercoledì 14 dicembre.

Marocco-Portogallo, le probabili formazioni

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva. Ct. Fernando Santos

Marocco-Portogallo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Marocco-Portogallo sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Dario Di Gennaro, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Inghilterra-Francia, le probabili formazioni

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Ct. Southgate

Francia (4-2-3-1): Lloris ; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

Inghilterra-Francia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inghilterra-Francia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.