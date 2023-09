Provedel e i suoi fratelli, i portieri goleador in Italia e in Europa

Ivan Provedel è l'uomo della prima giornata di Champions League. Il portiere della Lazio sale agli onori della cronaca grazie al colpo di testa che salva i biancocelesti nella gara interna contro l'Atletico Madrid. L'estremo difensore dei capitolini svetta sopra a tutti al 95' e infila in porta il pallone dell'1-1 quando tutto sembrava deciso.

Provedel e gli altri portieri bomber

Il portiere della Lazio è solo l'ultimo dei numeri uno a segno in Champions League. Indimenticabile è Butt che di palloni in rete ne ha messi ben tre, tutti su rigore e tutti contro la Juventus con tre maglie diverse. Nel 2009 il gol arriva su azione con Sinan Bolat che manda il suo Standard Liegi in Europa League con la rete che vale il terzo posto nel girone contro l'Az Alkmaar. Due sono invece le reti di Eneyama quando giocava nell'Hapoel Tel Aviv, entrambi dal dischetto.

Restando in Europa, ma nella seconda competizione, che sia Coppa Uefa o Europa League poco importa, nel 1996 tocca a Peter Schemeichel segnare contro il Rotor ma il Manchester United esce comunque di scena. Indimenticabile la rete di Marco Amelia in Livorno-Partizan Belgrado 1-1, un punto che fu utilissimo per continuare l'avventura in Europa dei toscani passando il girone. Nel 2006 Palop segna invece la rete del Siviglia contro lo Shaktar, è quella che vale l'1-1 e il passaggio del turno in una cavalcata che termina con la vittoria della competizione.

I portieri a segno in Serie A

Per quello che riguarda la Serie A l'ultimo a segnare su azione è stato Brignoli in Benevento-Milan del 2017, rete che arriva sedici anni dopo la firma sul tabellino ancora su azione di Massimo Taibi. Il primo invece a infilare la palla in rete non da calcio piazzato fu Michelangelo Rampulla con la Cremonese nel 1992.