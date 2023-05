Roma-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Arriva per la Roma il penultimo impegno casalingo della stagione, ad appena tre giorni di distanza dalla dolce notte di Leverkusen, che ha regalato la qualificazione all’ultimo atto dell’Europa League. Mancano dieci giorni all’appuntamento con la storia fissato a Budapest, nel match contro il Siviglia, ma in casa giallorossa si deve comunque dare qualcosa di più di una semplice occhiata al campionato. I punti da recuperare per agganciare una delle prime quattro posizioni sono probabilmente troppi, ma si può comunque cercare di chiudere il torneo nelle immediate vicinanze, migliorando pertanto quest’attuale settimo posto – frutto della recente frenata, con tre punti in cinque gare – che oltretutto taglierebbe fuori la Roma dalle coppe europee in caso di sconfitta contro gli spagnoli nella finale continentale. Dalla parte opposta del campo c’è, invece, una Salernitana che ha brindato alla salvezza con 270’ di anticipo senza aver bisogno di giocare, tenuto conto del k.o. dell’Hellas Verona che ha matematicamente regalato ai granata la permanenza nella categoria. Prima dei festeggiamenti tra le mura amiche, che avverranno in occasione della sfida contro l’Udinese, Paulo Sousa vuole però togliersi la soddisfazione di vincere la sua prima partita in trasferta, visto che il successo esterno manca da sette incontri (cinque pareggi e due k.o.). Ed anche rompere un sortilegio: i granata sono infatti l’unica squadra, con Pro Vercelli e Casale in ben altro periodo storico, contro cui la Roma ha sempre vinto.

Roma-Salernitana, le scelte di Mourinho

L’operazione Budapest passerà anche attraverso la gestione oculata di chi, nel match contro il Siviglia che mette in palio l’Europa League, verrà sicuramente impiegato. Da qui l’esigenza di ridare minutaggio a chi è restato fermo ai box, com particolare riferimento a Smalling, Llorente, El Shaarawy e ovviamente Dybala. Il difensore inglese potrebbe rientrare dal 1’ a governare la difesa, facendo rifiatare Cristante - che ultimamente è stato costretto agli straordinari – e ritrovando Ibanez e Mancini come colleghi di reparto. Per gli altri, possibile l’impiego a gara in corso: a centrocampo si rivedranno i giovani Missori sul binario destro e probabilmente Tahirovic in mezzo al campo al fianco di Bove (e Camara come piano B), mentre sul versante mancino agirà Zalewski anche in considerazione dello stop degli esterni Spinazzola, Karsdorp e Celik (sebbene il turco abbia fornito rassicurazioni sulle sue condizioni dopo Leverkusen). In avanti, ballottaggio Abraham-Belotti per il posto di vertice offensivo, alle loro spalle Solbakken e – in posizione più avanzata – “Gini” Wijnaldum, qualora venissero concesse un po’ di ferie a capitan Pellegrini.

Roma-Salernitana, le scelte di Paulo Sousa

La certezza del raggiungimento della salvezza potrebbe anche indurre l’allenatore dei campani a ritoccare l’undici di partenza preventivamente stabilito. I dubbi maggiori restano sul fronte offensivo: Candreva dovrebbe ripartire nell’undici iniziale, in un reparto che si completerebbe con Dia ed uno tra Botheim e Piatek, ma non è da escludere l’impiego sulla tre quarti di Kastanos. Meno dubbi a centrocampo: fasce presidiate da Mazzocchi e Bradaric, in mezzo prenderanno posto Coulibaly e Vilhena (al momento favorito su Bohinen). Tra i pali andrà Ochoa, protetto da un terzetto difensivo diretto al centro dal ristabilito Gyomber con Pirola e Lovato ad agire da braccetti, sebbene il secondo debba superare la concorrenza di Daniliuc.

Roma-Salernitana, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski, Solbakken, Wijnaldum, Abraham. All. Mourinho

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric, Candreva, Piatek, Dia. All. Paulo Sousa

Roma-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Salernitana, in programma lunedì 22 maggio alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.