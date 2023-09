Serie B, Catanzaro - Parma: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Parma, grande favorita per la vittoria della serie B, sfida la rivale a sorpresa: il Catanzaro neopromosso. In palio c'è la vetta solitaria della classifica dopo 5 giornate. Al Ceravolo c'è il sold out e un clima incandescente.

Per i giallorossi di casa indisponibili Oliveri (la società ha presentato ricorso contro la squalifica per tre giornate) e Ambrosino, sulla via del recupero. Vivarini dovrebbe riproporre l’ormai classico 4-4-2 e, oltre all’annunciata difesa con la coppia centrale Scognamillo-Brighenti affiancata ai lati da Situm e Krajnc, i ballottaggi si concentrano prevalentemente in mezzo al campo. L’unico sicuro di un posto da titolare è Ghion, che è rientrato in gruppo dopo il riposo precauzionale e domenica occuperà la cabina di regia. Al suo fianco, Pontisso sembra essere favorito su Verna e Pompetti, mentre per il ruolo di esterno destro alto dovrebbe spuntarla ancora una volta Sounas. Sull’altro versante, Vandeputte sta meglio dopo la botta in allenamento e stringerà i denti. In avanti spazio al tandem Iemmello-Biasci.

Da tredici partite, la squadra di Fabio Pecchia è imbattuta.In Calabria, il tecnico deve sciogliere qualche dubbio. Da valutare le condizioni di Osorio, rientrato dagli impegni internazionali giusto 48 ore prima della partita. Rientra Coulibaly, una buona notizia per l'allenatore che potrebbe decidere di spostare Delprato centrale in coppia con Circati. A sinistra il dubbio è tra Zagaritis e Ansaldi. In mediana, Pecchia ha le idee chiare: Estevez più uno: Bernabé potrebbe affiancare l'argentino, con Hernani pronto a subentrare. Sohm sulla trequarti tra Partipilo e Begi?, in gol contro la Bosnia nell'Under21. Davanti ?olak a caccia della prima maglia da titolare.

Catanzaro - Parma, probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): 1 Fulignati; 92 Situm, 14 Scognamillo, 23 Brighenti, 32 Krajnc; 24 Sounas, 18 Ghion, 20 Pontisso, 27 Vandeputte; 9 Iemmello, 28 Biasci. A disposizione: 16 Sala, 22 Borrelli, 5 Krastev, 44 Miranda, 72 Veroli, 8 Verna, 21 Pompetti, 77 Katseris, 7 D’Andrea, 17 Brignola, 19 Stoppa, 99 Donnarumma. Allenatore: Vivarini.

PARMA (4-2-3-1): 1 Chichizola; 26 Coulibaly, 15 Del Prato, 39 Circati, 14 Ansaldi; 8 Estevez, 27 Hernani; 21 Partipilo, 10 Bernabé, 7 Benedyczak; 13 Bonny. A disposizione: 22 Turk, 40 Corvi, 3 Osorio, 4 Balogh, 47 Zagaritis, 77 Di Chiara, 19 Sohm, 20 Hainaut, 11 Begic, 17 Colak, 28 Mihaila, 98 Man. Allenatore: Pecchia.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

Catanzaro - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Catanzaro - Parma, posticipo della 5a giornata di serie B 2023/2024, si gioca oggi, domenica 17 settembre alle 16:15 al Ceravolo. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (201). Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.