Serie B, Sampdoria - Cittadella: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo aver evitato la terza sconfitta consecutiva con il pareggio sul campo della Cremonese, la Sampdoria di Pirlo torna al Ferraris per il posticipo che chiude i quinto turno di Serie B. Avversario l'ostico Cittadella di Gorini.

I blucerchiati continuano a stentare e devono ancora superare l’impatto con la cadetteria, con una squadra per tanti versi nuova rispetto allo scorso anno e un allenatore che ha bisogno di tempo per inculcare nei suoi giocatori il suo credo tattico. In settimana è arrivato anche un jolly che potrebbe aiutare il tecnico a centrocampo: il macedone Kasami, ex Palermo, che era svincolato ed è stato tesserato dopo un periodo di prova. Dubbi in attacco: La Gumina o Borini punta centrale, da questa scelta dipende a cascata quella degli esterni, con il 18enne Delle Monache che scalpita per conquistare il popolo di Marassi con i suoi strappi.

La squadra di Gorini viene da due ottimi pareggi tra Venezia e Bari, e si trova a 5 punti in classifica vicina alla zona play-off. Una squadra ringiovanita nell’organico e affidata ancora al tecnico ex bandiera granata, bravo a traghettare la squadra sinora nell’era post Venturato.

Sampdoria - Cittadella, probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Ferrari; Depaoli, Ricci, Verre; Pedrola, Borini, Yepes. Allenatore: Pirlo.

Cittadella (4-3-3) Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni; Carriero, Branca, Amatucci; Tessiore, Pittarello, Pandolfi. Allenatore: Gorini.

Sampdoria - Cittadella: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Sampdoria - Cittadella, posticipo della 5a giornata di serie B 2023/2024, si gioca domani, lunedì 18 settembre alle 20:30 al Ferraris. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (201). Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.