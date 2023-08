Serie B, Sampdoria - Venezia: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

E' subito big match a Marassi: la Samp gioca di nuovo in casa, per riscattare il primo ko interno subito pochi giorni fa contro il Pisa, e ospita una delle più attrezzate e convinte rivali per la promozione, il Venezia di Vanoli, che ha già 4 punti dopo due turni (i blucerchiati ne hanno uno, avendo smaltito una penalizzazione di 2 punti).

Questa sera alle ore 20:30 al Ferraris sarà sicuramente spettacolo. Pirlo convoca Lemina (potrebbe esordire, probabilmente a gara in corso), ma anche qualche assenza. Non recuperano Esposito, Girelli e Benedetti, si ferma anche Barreca. In porta confermato Stankovic nonostante il grave errore contro il Pisa, in difesa possibile chance per Ghilardi al posto di Ferrari in coppia con Murru. Sugli esterni Stojanovic e Giordano. A centrocampo Ricci prenderà il posto di Yepes, con lui Depaoli e Verre. Nel tridente torna Borini, Delle Monache e Pedrola si giocano una maglia, così come La Gumina e De Luca. Pirlo ha annunciato qualche rotazione.

Il Venezia di Vanoli non ha grossi problemi di formazione (out Fiordilino, che non recupera) e dovrebbe confermare gli undici che hanno fatto bene nelle prime due giornate. Un 4-3-2-1 con Joronen in porta, Candela, Idzes, Sverko e Zampano in difesa, centrocampo con Busio, Ellertsson e Tessman. Davanti il totem Pohjampalo supportato da Pierini e Johnsen.

Sampdoria-Venezia, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Depaoli; Borini, De Luca, Delle Monache. All. Pirlo.

Venezia (4-3-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Johnsen; Pohjanpalo. All. Vanoli.

Arbitro: Minelli di Varese.

Sampdoria - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Sampdoria - Venezia, gara della 3a giornata di serie B 2023/2024, si gioca oggi, mercoledì 30 agosto alle 20:30 a Marassi. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (201). Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.