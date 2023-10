Soulè, gol e talento a Frosinone: è la nuova idea di Spalletti per la Nazionale

Talento puro. Griffato Juventus, ma in vetrina a Frosinone. Matias Soulè, classe 2003, è una delle più belle novità della serie A. e potrebbe essere la new entry a sorpresa della Nazionale di Spalletti. Ma il ct deve fare in fretta. Il talento italoargentino, doppio passaporto, è già nel giro della Nazionale maggiore argentina, che segue e si coccola i suoi talenti in giro per il mondo. E ha già convocato due volte il 20enne Soulè (ha giocato con la selezione sudamericana in Under 16 e in Under 20), ma senza farlo scendere in campo. Questo non è un dettaglio, perché è invece lo spiraglio che lascia aperta una chance per poter dire no all'albiceleste e diventare un giocatore Azzurro.

Il ct Spalletti sembra, rumors da Coverciano, più che interessato a convocarlo. L’esterno d'attacco del Frosinone, in prestito secco dalla Juventus, sei volte titolare finora in campionato, con 2 gol e 1 assist, potrebbe trovarsi presto di fronte ad un bivio decisivo della sua carriera. Soulè ha lo stesso ruolo di un suo connazionale, Mauro Camoranesi, italoargentino campione del mondo nel 2006. Come lui, nel destino ha una maglia gialloblu (Camoranesi esplose a Verona, il giovane collega a Frosinone), quella bianconera e, forse, anche quella azzurra.

"Argentina o Italia? Non mi fate sudare... - ha detto dopo la vittoria di ieri sul Verona con il Frosinone - . Ho sentito di questa cosa, ma non so ancora nulla: voglio continuare su questa strada e fare bene". In attesa di capire quale sarà la scelta definitiva sulla Nazionale, Di Francesco si gode questo gioiello. E sorridono anche a Torino: Allegri tra un anno potrebbe ritrovarsi un altro giovane talento per le mani alla Juventus.