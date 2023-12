Udinese-Bologna, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Arriva per l’Udinese l’ultima chance dell’anno di conquistare l’intera posta in palio in campionato davanti ai suoi tifosi, che hanno in questa stagione festeggiato solo ad agosto con il 4-1 al Catanzaro nel primo turno di Coppa Italia. Davanti ai friulani abbonati al pareggio (11 nelle prime 17 partite, cinque consecutivi in casa da inizio ottobre) ci sarà un Bologna con la meritata etichetta di sorpresa del girone di andata. I felsinei hanno perso solo una delle nove trasferte in questa stagione (contro la Fiorentina lo scorso 12 novembre) e nei primi cinque campionati continentali soltanto Inter, Bayer Leverkusen e Girona - tutte imbattute fuori casa - hanno fatto meglio. In classifica, i rossoblù sono in zona Champions grazie alle 31 lunghezze messe finora in cassaforte, che per gli emiliani costituisce il record assoluto nell’era dei tre punti a vittoria. Sarà il confronto numero 77 nel massimo campionato tra le due squadre: 25 le vittorie friulane conquistate finora contro le 28 rossoblù, oltre a 23 pareggi. Gli ospiti sono però imbattuti nei sette incroci più recenti (due affermazioni e cinque segni “X”): l’ultima volta che i bianconeri hanno fatto bottino pieno risale al 9 settembre 2019, con l’1-0 firmato con un colpo di testa da Okaka.

Udinese-Bologna, le scelte di Cioffi

Il tecnico dei friulani ritrova Payero dopo la squalifica, ma rinuncerà con ogni probabilità a Zemura, forse recuperabile last minute ma difficilmente impiegabile dal primo minuto. Sui binari laterali prederanno pertanto posto Ebosele e Kamara (insidiato da Ehizibue), mentre nel pacchetto di mischia dovrebbero piazzarsi Walace, Samardzic ed il vincente del ballottaggio tra Lovric e Payero. Nella retroguardia che schermerà Silvestri in quattro corrono per le tre maglie da titolari, sicuro Perez, dubbio tra Kristensen, Kabasele e Joao Ferreira per gli altri due slot liberi. In avanti, si va verso la conferma dell’assetto con Pereyra in appoggio a Lucca unica punta, favorito su Success per iniziare dal 1’.

Udinese-Bologna, le scelte di Thiago Motta

L’allenatore rossoblù alle prese con lo stop di Ndoye (lesione ai flessori, ne avrà per almeno un mese) che si va ad aggiungere all’elenco degli indisponibili il quale contempla già Soumaoro e Karlsson, oltre a Bonifazi escluso dalla lista dei convocati per Udine. In avanti è previsto il rilancio di Orsolini, vertice destro di un tridente che si completerà con Zirkzee al centro e Saelemaekers sul versante sinistro. A centrocampo agirà Ferguson in posizione più avanzata rispetto alla diga mediana, che sarà formata da Moro (in ballottaggio però con Aebischer) e Freuler in vantaggio su Fabbian. Nel pacchetto arretrato a protezione di Skorupski, dovrebbe essere proposto a sinistra dal 1’ Kristiansen (a scapito di Lykogiannis), dalla parte opposta ci sarà invece Posch; la coppia centrale dovrebbe essere formata da Calafiori e Beukema, con il sacrificio di Lucumì.

Udinese-Bologna, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Kabasele, Perez, Kristensen, Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara, Pereyra, Lucca. All. Cioffi

Bologna (4-3-3): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen, Freuler, Ferguson, Moro, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee. All. Thiago Motta

Udinese-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Bologna, in programma sabato 30 dicembre alle ore 15 al BluEnergy Stadium di Udine, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.