Juventus, perché Zaniolo può arrivare davvero

È una Juventus scatenata, quella protagonista in questi giorni sul mercato. Dopo aver piazzato i colpi Dusan Vlahovic e Denis Zakaria nella finestra invernale, i bianconeri sono già al lavoro in vista dell'estate per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza ce n'è uno che gode di un particolare interesse: Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma è già da tempo nel mirino della Vecchia Signora, che adesso, visto anche il possibile addio di Dybala, potrebbe sferrare l'attacco decisivo.

Juventus, sogno Zaniolo per l'estate

Zaniolo, nei pensieri della Juventus, potrebbe infatti raccogliere l'eredità della Joya, le cui trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza al termine della stagione, stentano a decollare. Arrivabene e Cherubini, da quanto trapela, avrebbero già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore, ma la trattativa, al momento, non si preannuncia delle più semplici. Il fantasista è infatti legato alla Roma da un contratto fino a giugno 2024 ed i giallorossi non intendono fare sconti sul prezzo del cartellino, con il classe 1999 valutato attorno ai 40/50 milioni di euro. Una cifra comunque ben inferiore agli 80 di un paio di stagioni fa, complici i numerosi infortuni accusato da Zaniolo negli ultimi anni.

I bianconeri, tuttavia, avrebbero una carta da giocare per arrivare al talento giallorosso: Weston McKennie. Il centrocampista, autore di tre reti fin qui in campionato, potrebbe infatti essere inserito come contropartita nell'affare: un'idea che verrebbe raccolta favorevolmente dai proprietari della Roma, americani e texani come il giocatore bianconero, il quale diverrebbe un importante uomo immagine sul mercato statunitense. A far sperare i tifosi juventini, poi, le dichiarazioni del direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto, che non ha escluso un addio di Zaniolo: "Se posso garantire che giocherà con noi nella prossima stagione? Questo non posso dirlo io e non può dirlo nessuno".