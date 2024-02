Zeman e Hodgson lasciano le panchine dopo mezzo secolo di calcio

Due destini che si uniscono, cantavano i Tiromancino. Come quelli di Roy Hodgson e Zdenek Zeman, due decani della panchina, due maestri di calcio, due allenatori nati nel 1947, che a modo loro e in luoghi diversi hanno fatto la storia del calcio. Mezzo secolo di carriera alle spalle per entrambi, che in questo 2024 festeggeranno i 77 anni. Uno era ancora sul grande palcoscenico della Premier con il Crystal Palace, l'altro aveva scelto la C - a Pescara - per continuare ad indossare l'amata tuta e gli scarpini.

Ma l'avventura nella giostra del calcio per loro finisce qui, in questi giorni di febbraio. L'inglese si ferma dopo un malore, il boemo dopo aver subito un intervento chirurgico alla carotide poco più di 24 ore fa .

Come sta Zeman

L’intervento alla carotide eseguito ieri mattina è perfettamente riuscito. E’ stato complesso, con l’applicazione di quattro stent – di cui tre alle coronarie – e il lavoro dell’equipe dei medici della clinica Pierangeli, composta dai dottori Guarracini, Salute e D’Orazio, ma quello che conta è che Zdenek Zeman stia bene. Giovedì l’allenatore del Pescara potrà tornare a casa. I tempi di recupero, però, per poterlo rivedere al lavoro, vanno dai quattro ai sei mesi. Troppi per portare a termine la stagione corrente sulla panchina degli abruzzesi. Sicuramente il boemo non avrà, per il periodo post operatorio, l’idoneità sportiva obbligatoria per poter essere tesserato a livello federale. Questo significa che il tecnico non potrebbe né andare in campo durante la settimana a dirigere gli allenamenti né andare in panchina nelle partite ufficiali. Ma soprattutto significa carriera finita: difficile, nelle condizioni attuali, e vista la carta d'identità, che il boemo possa tornare su una panchina. Quella dove si è seduto per più di mille volte nella sua lunga storia di allenatore.