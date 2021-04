Motogp oggi in tv, orari Gp Portogallo: dove vedere tutto in diretta e in differita (Sky, Dazn e Tv8)

La MotoGp torna in pista per la terza gara della stagione. La Yamaha, dopo le due vittorie in Qatar, cerca il tris. Attesissimo il ritorno in pista di Marquez dopo l'infortunio

La MotoGp torna in pista nel weekend per il Gran Premio del Portogallo, il terzo appuntamento della stagione. Una gara attesissima, la prima in Europa. Gli occhi di tutti sono puntati sul rientro in pista di Marc Marquez dopo il lunghissimo infortunio che l'ha tenuto lontano dalle piste per più di nove mesi.

MotoGp Doha: i top e flop

Tutti si domandano come sarà il ritorno alle competizioni del grande campione spagnolo. In testa al campionato, dopo i primi due round, meritatamente, c'è la sorpresa di questo inizio di stagione, il francese Johann Zarco del team Ducati Pramac, reduce da due secondi posti consecutivi. La Yamaha ha conquistato entrambe le vittorie in Qatar: la prima con Vinales, la seconda con Quartararo. C'è molta attesa per questa nuova incerta battaglia. Qui di seguito trovate gli orari per non perdere neppure un secondo di questo weekend di gara.

Motogp oggi in tv: orari Gp Portogallo, dove vederlo

Le gare del Motomondiale (Moto3, Moto2 e MotoGp) saranno trasmesse in diretta su Sky e su Dazn. Su Tv8, invece, saranno trasmesse in differita.

Sabato 17 aprile: Qualifiche MotoGp

ore15:10 (Diretta Sky, Dazn; differita su Tv8 dalle ore 17.45)

Domenica 18 aprile: Gara MotoGp

ore 14 Gara MotoGp (Diretta Sky, Dazn; differita su Tv8 alle ore 19.00).

MotoGp Portimao: la griglia di partenza

1) Fabio Quartararo

2) Alex Rins

3) Johann Zarco

4) Jack Miller

5) Franco Morbidelli

6) Marc Marquez

7) Aleix Espargarò

8) Luca Marini

9) Joan Mir

10) Miguel Oliveira

11) Francesco Bagnaia

12) Maverick Vinales

13) Alex Marquez

14) Pol Espargarò

15) Brad Binder

16) Enea Bastianini

17) Valentino Rossi

18) Danilo Petrucci

19) Iker Lecuona

20) Lorenzo Savadori