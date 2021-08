Rafa Nadal bacchetta Djokovic: “Gesto da non fare, è un punto di riferimento per i bambini”

Il campione spagnolo ha detto che Nole dovrebbe evitare di lanciare le racchette per il nervosismo come ha fatto nella finale per il bronzo olimpico

Rafa Nadal è pronto per tornare in campo. Il rammarico per essere stato costretto a saltare il torneo di Wimbledon e i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sta lasciando spazio alla voglia di poter finalmente misurare il suo recupero fisico contro gli avversari.

Nadal, come tutti i colleghi, si sta preparando per il prossimo prestigioso appuntamento, gli US Open che inizieranno domenica 30 agosto e termineranno domenica 12 settembre. Per presentarsi all’evento nelle migliori condizioni, mercoledì tornerà in campo al Citi Open Washington. Sarà la sua prima partita dopo la sconfitta rimediata da Djokovic nella semifinale del Roland Garros.

Djokovic lancia le racchette, Nadal lo bacchetta

Nella conferenza stampa che precede il torneo nella capitale degli Stati Uniti non sono mancate alcune domande sui Giochi Olimpici. Nadal ha espresso tutto il suo dispiacere per non aver potuto partecipare alle Olimpiadi, dove vanta due medaglie d’oro, una nel singolare a Pechino 2008, l’altra nel doppio a Rio 2016. Le due medaglie d'oro olimpiche sono speciali per Nadal e le avrebbe tanto volute anche Djokovic, che ha onorato il torneo a 5 Cerchi dando il massimo per la Serbia.

Il numero 1 del mondo, nella semifinale del torneo olimpico, è stato rimontato da Zverev, che ha poi vinto l’oro. Nole è stato poi costretto a rinunciare al doppio misto a causa di un problema alla spalla. La speranza è che recuperi al meglio per gli US Open.

Nadal, congratulandosi con il connazionale Pablo Carreño per la medaglia di bronzo, ha detto che Novak Djokovic avrebbe dovuto evitare di lasciarsi andare a plateali gesti di nervosismo come quelli che di cui si è reso protagonista durante la finale per il terzo posto. Il numero 1 del mondo, per sfogare la tensione, ha scagliato la racchetta sulle gratinate, dove fortunatamente non c'erano spettatori per le norme Anti-covid e contro la rete.

Nadal ha sottolineato che "è importante evitare questo tipo di situazione, soprattutto se sei un riferimento per molti bambini. Alla fine è il numero uno al mondo e uno dei migliori della storia".

Il campione iberico ha poi concluso dicendo: "È strano che qualcuno, avendo così tanto successo, di tanto in tanto, reagisca in questo modo: ma alla fine è molto competitivo e reagisce così".