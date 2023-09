Tennis, Matteo Berrettini: quando torna in campo dopo l'infortunio agli US Open

"La riabilitazione va bene, la caviglia prende forza ogni giorno. Non vedo l'ora di tornare presto in campo". Berrettini, ieri, giovedì 21 settembre, sui suoi canali social ha voluto aggiornare tutti sulle sue condizioni, mostrando un video mentre procede nel suo lavoro.

L'obiettivo è quello di recuperare al più presto dall'infortunio alla caviglia al secondo turno degli US Open per tornare in campo all'Atp 250 di Stoccolma, dal 16 al 22 ottobre. Il romano, che ha assistito ai match di Coppa Davis dell'Italia contro Cile e Svezia, facendo il tifo per i suoi compagni, è pronto a dare il massimo per essere presente alle Finals di Malaga, il 21 novembre.

L'Italia nei quarti di finale affronterà l'Olanda e Berrettini sa di essere una carta importantissima per capitan Volandri e per gli azzurri nella corsa per l'Insalatiera che i nostri conquistarono un'unica volta nella storia, a Santiago, in Cile, nel 1976.