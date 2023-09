Djokovic-Medvedev, Finale Us Open 2023: dove vederla in diretta tv 

Appuntamento imperdibile per gli amanti del tennis. Oggi, domenica 10 settembre, alle ore 22 a New York si gioca la finale del singolare maschile degli Us Open 2023. A sfidarsi per la vittoria sono Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Il campione serbo in semifinale ha battuto nettamente l'americano Ben Shelton, mentre il russo ha superato il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz.

Djokovic avrà l'occasione per prendersi la rivincita dalla sconfitta subita nella finale degli Us Open 2021, quando la sconfitta contro il moscovita gli costò il Grande Slam.

Djokovic-Medvedev, finale US Open 2023: l'orario e dove vederla in tv

La finale degli US Open 2023 tra Djokovic e Medvedev inizierà alle 22 ora italiana.

Sarà trasmessa in chiaro su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e per gli abbonati sull'app SuperTennix (gratis per tesserati FITP).