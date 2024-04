Musetti-Carballes Baena, oggi Atp Barcellona 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Lorenzo Musetti torna in campo e oggi, mercoledì 17 aprile, fa il suo esordio nei sedicesimi di finale dell'Atp 500 di Barcellona per affrontare lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 72 del ranking Atp.

Il toscano è reduce da un buon torneo a Montecarlo dove ha battuto Taylor Fritz e Arthur Fils, prima di essere sconfitto negli ottavi dal numero 1 al mondo Novak Djokovic.

Musetti, inoltre, in questo torneo difende la semifinale centrata un anno fa. In caso di passaggio del turno agli ottavi incontrebbe il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas, vincitore del torneo di Montecarlo dopo aver eliminato Sinner in semifinale e Sebastian Ofner.

Musetti-Carballes Baena, Atp Barcellona: l'orario e dove vederla in tv

La sfida dei sedicesimi di finale tra Lorenzo Musetti e Roberto Carballes Baena è il terzo match in programma oggi, mercoledì 17 aprile e si giocherà dopo il match tra Vavassori e Bautista Agut e quello tra Thompson-Munar. Non inizierà prima delle 13.40 e sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e SkyGo.