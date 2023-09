Tennis, Coppa Davis 2023: Arnaldi batte Borg, Italia alle Finals di Malaga

Missione compiuta. L'Italia supera oggi, domenica 17 settembre, la fase a gironi della Coppa Davis e si qualifica per le Finals in programma a Malaga dal 21 al 27 novembre. A mettere il sigillo sulla qualificazione ci ha pensato Matteo Arnaldi che ha battuto in un'ora e 21 minuti per 6-4, 6-3 il figlio d’arte Leo Borg.

La squadra di capitan Volandri, dopo la brutta sconfitta contro il Canada e la bella reazione contro il Cile, può festeggiare il passaggio del turno.

Martedì 19 settembre alle 12 saranno estratti gli avversari degli azzurri per i quarti tra Olanda o la vincente del gruppo B, Australia o Gran Bretagna.