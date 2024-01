Cos'è 'Cerchia e cerca', la nuova funzione di ricerca Google basata sull'intelligenza artificiale

Si chiama 'Cerchia e cerca' il nuovo modo per cercare informazioni dal web senza cambiare app, grazie ad un menu per la ricerca visiva. È la nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale implementata da Google, che permette di ricercare informazioni cerchiando il contenuto di proprio interesse in qualsiasi applicazione. Una foto postata sui social, il video di un content creator, solo per citarne alcuni: grazie alla nuova funzionalità l'IA analizzerà gli elementi cerchiati e sarà in grado di fornire risposte, il tutto senza dover fare ricerche esterne sul motore di ricerca.

La funzione sarà rilasciata a partire dal 31 gennaio sui nuovi Galaxy S24 e sui telefoni 'di casa' Pixel 8 e Pixel 8 Pro, prima di sbarcare su tutti i dispositivi che montano sistema operativo Android.

Come funziona 'Cerchia e cerca'

Ma vediamo di capire meglio come funziona 'Cerchia e cerca'. La novità introdotta dal colosso di Mountain View apre a un modo completamente nuovo di cercare qualsiasi cosa ci passi per la testa sul proprio telefono Android, rimanendo all'interno dell'app che si sta utilizzando. Vi trovate sul profilo di un influencer e volete saperne di più sul monumento che si trova alle sue spalle? Con un semplice gesto è possibile selezionarlo nel modo più naturale per l'utente, ossia cerchiandolo, ma anche evidenziandolo, toccandolo o scarabocchiandoci sopra: ciò che si otterrà saranno informazioni dettagliate e risposte puntuali alla propria curiosità.

Per attivare la funzione è sufficiente premere a lungo il tasto home del proprio smartphone o la barra di navigazione. Basta solo questo semplice passaggio per attivare 'Cerchia e cerca', rimanendo all'interno dell'app nella quale si è visto qualcosa di cui si vuole sapere di più, avendo di ritorno risposte ai propri dubbi o alla propria curiosità.

Non è tutto, perché 'Cerchia e cerca' permette anche di effettuare delle ricerche più complesse, con testo e immagini, grazie alla 'ricerca multipla'. Dopo aver cerchiato l'oggetto, il monumento, il capo di abbigliamento, il prodotto culinario a proposito del quale si vogliono ottenere informazioni, è possibile digitare una domanda precisa prima di avviare effettivamente la ricerca. Così da rendere più esplicita la propria richiesta all'intelligenza artificiale di Google.