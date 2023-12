Ascolti tv, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Grande Fratello

Il sabato sera televisivo ha visto ancora una volta sfidarsi due colossi della tv: Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci e il Grande Fratello con Alfonso Signorini. Ma quale programma avrà seguito maggiormente il pubblico italiano? La finale di Ballando oppure il reality sulla casa più spiata d'Italia? Gli italiani tra Carlucci e Signorini hanno preferito Milly e la sua finale di Ballando Con Le Stelle che ha conquistato 3.849.000 spettatori pari al 29.2%. Su Canale5, il Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.037.000 spettatori con uno share del 15.6%.

Ascolti tv di sabato 23 dicembre 2023: prime time

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 871.000 spettatori con il 4.7% mentre F.B.I. International raggiunge 893.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 Il Grinch ha radunato 1.114.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianetacoinvolge 790.000 spettatori e il 4.7% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Non Ci Resta Che Piangere totalizza un a.m. di 816.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Altre Parole… Ancora ha registrato 527.000 spettatori con il 3% (Buonanotte: .000 – %). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 427.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Freddie Mercury – The Great Pretender cattura l’attenzione di 271.000 spettatori con l’1.6%.

