"A scuola di dolcezza" con Tommaso Foglia, da stasera in tv: le anticipazioni

Già volto noto del canale, grazie a "Bake Off Italia" e "Cake Star", il pasticcere Tommaso Foglia torna su Food Network oggi, mercoledì 14 marzo 2024, dalle 21.00, con un nuovo programma dal titolo "A scuola di dolcezza". Tra aneddoti e racconti di vita vissuta, Foglia fornisce preziosi consigli e tocchi di classe per realizzare dolci davvero squisiti.

A scuola di dolcezza: le anticipazioni

Con il suo nuovo programma "A scuola di dolcezza", Tommaso Foglia ci conduce n un viaggio nel mondo della pasticceria, svelando i segreti delle preparazioni base con passione, garbo e maestria.

In questo nuovo format, in onda a partire dal 14 marzo, il pasticcere ha deciso di andare oltre la semplice condivisione di ricette. Lontano dall'idea di un tradizionale programma culinario, sposa un'idea che mescola le sue esperienze personali con preziosi consigli pratici per migliorare le preparazioni dolciarie e evitare gli errori più comuni che possono minare la riuscita di un dolce.

Dopo le sue esperienze in programmi come "Bake Off" e "Cake Star", Foglia si trova ora a condurre da solo questa avventura televisiva, un'esperienza di conseguenza per lui inedita, più intima e personale. Nella prima puntata lo spettatore si addentrerà, nel primo episodio nei segreti delle creme, mentre nel secondo episodio Foglia ci guiderà nella preparazione di deliziose crostate, pastiere e biscotti di frolla.

Ma "A scuola di dolcezza" non è solo un programma di cucina: Foglia ci porta con sé nei ricordi dei suoi viaggi, raccontando le sfide e le gratificazioni incontrate durante le sue esperienze lavorative in giro per il mondo.

Tommaso Foglia nasce nel 1990 a Nola, comune di Napoli, in una famiglia legata al mondo della panificazione. Fin da piccolo è affascinato dal mondo dei lievitati, una passione che lo porta a diventare una giovane promessa nel settore della pasticceria. Crescendo, ha l'opportunità di formarsi presso rinomati luoghi culinari, come Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi. Qui, scopre le proprie capacità e si dedica completamente alla pasticceria, lavorando in diverse località italiane. Nel 2011 diventa Pastry Chef per la Maison Iaccarino a Massa Lubrense, ma ha anche avuto esperienze internazionali significative, lavorando in luoghi prestigiosi come La Mamounia Palace Hotel di Marrakech, negli Emirati Arabi e in Irlanda. Tornato in Italia, continua a perfezionarsi, lavorando a Bologna e presso il Resort San Barbato di Lavello. Nell'estate del 2024 Tommaso Foglia apre una pasticceria nella sua Nola.

Dove vedere “A scuola di dolcezza” in tv e in streaming

La prima puntata di "A scuola di dolcezza " va in onda giovedì 14 marzo 2024 alle 21.00 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il programma è visibile anche sul canale 416 di Sky.

