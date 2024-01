"Amadeus disponibile per il sesto Sanremo": il commento di Fiorello e la reazione di Giovanna Civitillo

"Ho promesso all'azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema": queste le dichiarazioni che Amadeus ha rilasciato a Repubblica in un'intervista che, tra i vari argomenti, ha affrontato anche l'ipotesi di un Festival di Sanremo nel 2025, ancora una volta condotto e artisticamente diretto da lui dopo cinque anni. Le esternazioni del conduttore hanno suscitato l'ironia di Fiorello, amico fraterno di Ama e presente sul palco al suo fianco nell'ultima serata della prossima edizione sabato 10 febbraio ("Fiore mi trasmette un'energia, un entusiasmo", ha detto di lui Ama, "qualsiasi cosa faccia mi procura gioia, tra noi c'è alchimia. Questi cinque festival non sarebbero potuti essere così se non lo avessi avuto al mio fianco, in modi diversi. Poi mi prende in giro. Portiamo a casa il quinto").

"Quest'uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo… da brividi!" ha scritto a corredo delle parole di Amadeus lo showman che più volte nelle scorse settimane aveva scherzato minacciando Amadeus contro l'ipotesi di un sesto Festival. Le parole di Fiore sono state commentate subito da centinaia di follower tra cui Giovanna Civitillo, moglie di Ama e anche lei tanto legata a Fiore e alla moglie Susanna Biondo, che ha lasciato tre emoji di risate a crepapelle davanti a una battuta che ha indotto qualcuno a scriverle: "Squadra che vince non si cambia, ascolti da record, suo marito è un gran professionista, Fiorello altrettanto, devono fare come il mitico Pippo". Se davvero Amadeus sarà al timone anche di un altra edizione di Sanremo è presto per dirlo: per ora tutti si apprestano a seguire la prossima che andrà in onda tra meno di un mese.