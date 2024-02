Amici, anticipazioni 11 febbraio: ospiti, classifiche, Maria si arrabbia, nuova maglia del serale

Mentre continua il Festival di Sanremo, Canale 5 si prepara a tornare in onda con la tradizionale programmazione. C'è grande attesa per Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alal 23esima edizione. Mercoledì 7 febbraio, infatti, è stata registrata una nuova puntata, ovvero quella che i telespettatori possono vedere oggi domenica 11 febbraio. Ecco cosa riportano le anticipazioni del sito SuperGuidaTv.

Amici: ospiti e classifiche puntata 11 febbraio

L'ospite di questa puntata è stato Olly, che ha cantato "A squarciagola". I giudici? Beppe Vessicchio, J-Ax e Gaetano Curreri per il canto. Daniel Ezralow per la danza. Ecco le classifiche.

Canto

Petit

Lil Jolie

Sarah

Martina

Malia

Kia

Holden

Nahaze

Ayle

Mida

Danza

Marisol

Sofia

Lucia

Nicholas e Kumo

Giovanni

Le altre gare, le maglie del serale, le prove sponsor

Logicamente non è tutto qui. Dopo Dustin, ora è Gaia ad accedere al serale. Per quanto riguarda la gara d'improvvisazione, invece, Dustin, Nicholas e Lucia si sono sfidati. Chi ha vinto? Dustin (una borsa di studio in Finlandia). Quanto agli altri compiti: Kumo ha ballato con Francesca Tocca e la maestra Celentano gli ha dato 0. Da questo compito scaturisce una lite. Sarah, invece, canta Vacanze Romane ma non supera il compito e sbotta a piangere. Infine Giovanni, che riceve 2 da Alessandra Celentano e poi Ayle che canta La Vasca, ma non riceve un grande riscontro da parte dei professori. Le prove sponsor? Kumo vince quella Marlù mentre Petit quella Oreo. Per lui, in premio, una cena con Marisol. E infine Maria De Filippi si è lamentata con i ragazzi per via del disordine.

