Amici, anticipazioni 28 gennaio: Pettinelli tira l'acqua alla Cuccarini, premio Holden e ospiti

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 ogni domenica dalle 14:10 circa (per la fase del pomeridiano). Il programma, non è certo un mistero, viene registrato qualche giorno prima. Ecco, dunque, cosa sappiamo sulla puntata registrata giovedì 25 gennaio e che andrà in onda invece domenica 28, dello stesso mese. Qui tutte le anticipazioni (riportate da SuperGuidaTv).

Classifiche e ospiti

Innanzitutto si parte dalle classifiche, che sono state stilate dai cantanti e i ballerini (o coreografi) che cambiano di volta in volta. Per il canto ci sono Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt. Per la danza, invece? C'è Nancy Berti. Quanto agli ospiti, invece, sono arrivati Achille Lauro (che canta Stupidi ragazzi) e Random (che canta Diamanti). Di seguito le classifiche stilate dai giudici.

Canto

Martina

Holden

Mida

Petit

Kia

Lil Jolie

Sarah

Ayle

Nahaze

Malia

Danza

Dustin

Marisol

Sofia

Kumo

Giovanni

Nicholas

Simone

Lucia

Altre gare, litigi, inediti, gossip

Innanzitutto una sorpresa per Holden: il cantante (uno dei più grandi talenti di quest'anno) ha ricevuto il disco d'oro. Non solo. Ha cantato anche il suo nuovo inedito, dal titolo "Solo stanotte". Nahaze, invece, ha cantanto "Oro". Quando usciranno gli inediti? Dopo il Festival di Sanremo. Lo ha annunciato la conduttrice.

Quanto alle altre gare: Simone ha vinto la gara improvvisazione, riuscendo a superare Giovanni e Dustin. Quest'ultimo ha svolto il compito dato da Raimondo Todaro, ma la maestra Celentano gli ha dato 3.5 e quindi gli ha ritirato la maglia. Mida, invece, ha svolto il compito datogli da Anna Pettinelli. Voto? 4 e anche una discussione. Infine un'altra lite tra Anna Pettinelli e Rudy, dopo che Petit si è esibito per svolgere il compito assegnato da Pettinelli.

Logicamente non sono mancate le liti: tra Alessandra Celentano e Nicholas, tra la stessa e Raimond Todaro. Ma anche tra Cuccarni e Pettinelli, che ha involontariamente tirato l'acqua addosso a Lorella Cuccarini (in realtà pare volesse simpaticamente colpire Rudy). Infine le prove sponsor: Martina vince quella Oreo mentre Lucia quella Marlù.

