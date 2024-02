Amici, anticipazioni 4 febbraio: Maria parla di Sanremo, maglie del serale, ospiti e una eliminazione

Un'altra settimana volge al termine e Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, torna in onda con una nuova puntata. Precisamente quella registrata venerdì 2 febbraio e in onda domenica 4, su Canale 5, dalle ore 14 circa. Cos'è accaduto? Quali gli ospiti, le classifiche, i giudici e tutte le altre informazioni da conoscere? Ecco cosa riporta SuperGuidaTv.

Innanzitutto Maria De Filiuppi ha parlato del Festival di Sanremo, sia facendo un in bocca al lupo a Lorella Cuccarini (che sarà una delle co-conduttrici) sia estenendolo poi a tutti per la kermesse (che tra l'altro vede diversi ex Amici in gara). Gli ospiti sono stati: Aka7Even e Drusilla Foer. Drusilla ha anche giudicato il canto (insieme a Noemi), mentre per la danza è arrivata Eleonora Abbagnato. Ecco le classifiche che hanno stilato.

Canto:

Petit

Martina

Holden

Mida

Sarah

Nahaze e Lil Jolie

Kia

Ayle

Malia

Danza:

Dustin

Sofia

Kumo

Marisol e Nicholas

Gaia

Lucia

Simone

Giovanni

Chi è stato eliminato ad Amici

Purtroppo questa settimana c'è stata anche una eliminazione. Dopo un lungo discorso, Emanuel Lo ha deciso di eliminare Simone. Effettivamente il giovane talento, fatta eccezione per le primissime settimane, non è mai risucito a trovare la strada giusta per fare quel salto di livello richiesto, dopo mesi nella scuola.

Inediti, maglie del serale e altre news

Arrivano le prime attesissime maglie del serale, la fase del programma che andrà in onda in prima serata. Il primo a conquistarla è stato Dustin, il ballerino di Alessandra Celentano. Cos'è accaduto poi? Giovanni ha portato a termine il compito consegnatogli dalla Celentano, senza superarlo (anche se la maestra ha apprezzato i miglioramenti). Lucia ha superato il compito del maestro Raimondo Todaro e Mida ha fatto il compito della Pettinelli, ma senza un ottimo riscontro da parte dell'insegnante.

Nicholas vince la prova Oreo, Kia quella Marlù e Martina quella Tim, essendo stata l'esibizione più ascoltata. Inevitabili i battibecchi: Pettinelli con Cuccarini e Rudy Zerbi sempre con la Pettinelli. Infine la gara per vincere una serata di Radio Deejay. Martina canta "Respect", Lil Jolie "Talkin Bout a Revolution" e Sarah "Moi Lolita". A vincere è la prima. E non sorprende. Martina, infatti, è entrata da poco ma subito è riuscita a intraprendere un ottimo percorso, sorretta da un talento indiscutibile e una voce limpida e intonata (fatto ormai neanche così tanto scontato).

