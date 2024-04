Amici, Anna Pettinelli cade mentre balla:"Mi ha buttato per terra". Il video

In alto il video con la caduta di Anna Pettinelli

Mentre dal Medioriente giungono drammatiche notizie, alcune reti della tv si fermano per le edizioni straordinarie. Canale 5 no. Continua, infatti, Amici di Maria De Filippi. Il talent show prosegue come se nulla fosse. Su questo si potrebbe aprire un capitolo, ma non è questo il momento né la sede opportuna. Solo una domanda: la tv ha forse il compito di portare svago e leggerezza anche in un momento così critico per il mondo intero?. Ad ogni modo, Today aggiorna i lettori su tutto: dalle world news fino a, appunto, lo spettacolo. Cos'è accaduto dunque ad Amici?

La caduta di Anna Pettinelli

Tra le dinamiche della puntata in onda ora su Canale 5 anche una che riguarda Anna Pettinelli. No, non si tratta dell'ennesima litigata con qualche altro professore. Bensì una caduta, anche brutta, che per fortuna non le ha causato un infortunio.

In buona sostanza: era il momento del guanto di sfida tra i professori. A un certo punto si esibiscono anche Todaro e Pettinelli, che prima annunciano: “Lei simbolo di energia scatenata come Anna, lui il re del movimento sensuale come Raimondo. Non stiamo esagerando. La nostra idea è di unire due mondi, che hanno segnato la storia della musica e noi ci auguriamo di segnare almeno un punto visto che siamo ancora a secco. Zerbi e Celentano buttano fumo negli occhi, Cuccarini e Lo sono già bravi di loro e non hanno bisogno di altri riconoscimenti”.

Quindi parte l'esibizione. Prima Pettinelli indossa un vestito rosso, poi se lo toglie e rimane con quello nero che indossava sotto. Ma a un certo punto, Pettinelli cade a terra, strattonata da Todaro. Si rialza, va avanti e poi rischia di cadere un'altra volta.

A fine esibizione, la conduttrice fa notare a Todaro che probabilmente è stato troppo irruente. Pettinelli: "Mi ha buttato per terra a un certo punto (Todaro, ndr). La presentatrice: "Invece di preocucparsi se si è fatta male.. Zerbi dice ‘cosa abbiamo visto’". La conduttrice si rassicura con Pettinelli chiedendole se stia bene: "Mi ha preso e mi ha tirato", ribadisce lei, assicurando comunque di stare bene.