Amici, Todaro litiga con Emanuel Lo e si alza: "Me ne vado". Interviene Maria De Filippi

In alto il video della discussione

Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano: i tre insegnanti di danza hanno tre "caratterini" non indifferenti. Anche quest'anno si stanno confermando come tre maestri perfetti per Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Ognuno con la propria disciplina da portare avanti, ognuno capace di intrattenere anche il pubblico. E soprattutto ognuno di loro lavora con passione e dedizione. Forse anche per questo può capitare che si accendano delle discussioni, specialmente quando si tratta di difendere i propri allievi. È accaduto di recente durante la puntata del pomeridiano, quella andata in onda la scorsa domenica. Proprio sul finire, Todaro e Lo si sono confrontati in modo molto schietto, con l'insegnante di danza che ha minacciato di lasciare lo studio. Ecco cos'è accaduto.

Todaro e Lo litigano

Sul finire della puntata di Amici, il ballerino Simone ha dovuto portare avanti un compito: quello che gli era stato assegnato da Raimondo Todaro. "Caro Simone, sei acerbo a livello di danza ma soprattutto a livello fisico - dice De Filippi leggendo la lettera di Todaro per il giovane ballerino -. Non ci siamo. In due mesi e mezzo non sei incrementato di un chilogrammo in muscoli. Sei rimasto identico al tuo ingresso. Parte tecnica: dopo le settimane con la maglia sospesa la tua prima performance è stata un disastro. Sono stato costretto a dare un tre come voto. Ti assegno questo compito dove sarei costretto a ballare a petto nudo.[..] Sono sicuro che non saprai rendere su queste coreografia ma ho comunque deciso di assegnartela, sperando che tu capisca che non puoi continuare così".

Al termine dell'esibizione, ecco il litigio: "Il mio modo era molto 'violento' se vogliamo, per cercare di sbloccarti", dice Todaro. "Ma che vuol dire? Il discorso fisico di Simone è stato toccato in passato e hai visto che tocca le corde profonde di questo ragazzo", esordisce Lo difenendendolo. Poi: "Ancora che parli di fisico? A cosa serve questo compito? Noi siamo qui per dare i compiti ai ragazzi, ma se tu sei sicuro che fallirà - tra l'altro non ha fallito - perché gli dai questo compito?". "Serve a far capire a un ragazzo il mio pensiero - afferma Todaro -. Fammi parlare un minuto. Non è un mio allievo, questo è l'unico modo". Emanuel Lo non ci sta e gli parla sopra.

Todaro avverte: "Me ne vado" e la conduttrice interviene

Todaro sbotta: "Dovrebbe fare qualche esercizietto in più. Io dico il mio pensiero, poi puoi essere d'accordo o no. Vabbè Maria me ne vado, non posso parlare. Emanuel mi fai parlare 30 secondi con un ragazzo? Va bene Maria, va bene così. Non posso parlare. Maria vado avanti se ho la possibilità di spiegarmi". La conduttrice: "Simone tu intanto volevi dire una cosa". L'insegnante di latino americano: "Secondo me tu hai un fisico che dev'essere strutturato e lavorato. Da settembre a oggi questo lavoro dietro non c'è stato". "Ogni fisico ha il suo tempo", replica Lo. Infine conclude: "Sta crescendo, sta andando bene. Ogni fisico va trattato in un modo. Ha le spalle avanti, i bicipiti, guarda che bacino stretto, a V. Lui è bello". Applausi per Lo. Todaro, invece, non è d'accordo.