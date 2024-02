C'è posta per te, gli ospiti di Maria De Filippi sabato 3 febbraio 2024: le anticipazioni

Nuova puntata di C'è posta per te sabato 3 febbraio. Il people show condotto da Maria De Filippi torna con il suo quarto appuntamento in prima serata su Canale 5, assicurando emozioni e il coinvolgimento del pubblico fedelissimo a un programma che mette al centro le storie delle persone comuni.

Dopo l'ospitata unica di Luca Argentero della scorsa settimana, stavolta saranno due gli attori scelti come sorprese per i destinatari di due "buste": Michele Morrone e Raoul Bova. Il primo, noto a livello internazionale per il ruolo di Massimo Torricelli nella saga 365 Giorni distribuita da Netflix, è alla sua prima volta in assoluto nel people show della rete ammiraglia Mediaset. Raoul Bova, invece, è decisamente di casa, presente com'è nella sua dodicesima apparizione nel programma.

La prossima puntata di C'è posta per te va in onda il 17 febbraio 2024: sabato prossimo, infatti, la trasmissione non va in onda contro la finale del Festival di Sanremo 2024.

