Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Appena una settimana fa il programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?" si è occupato della sparizione di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta, ex fidanzati di origine veneta scomparsi da pochi giorni. Federica Sciarelli si è collegata con la casa dei Cecchettin e le speranze per un imminente ritrovamento della giovane erano ancora vive. Ciò che emerso nei successivi giorni è andato oltre le più buie aspettative e la ricostruzione dei fatti ha preso nel corso dei giorni una piega atroce: l'11 novembre Giulia e Filippo si incontrano alle 18 presso il centro commerciale "Nave de Vero" di Marghera. Poco dopo aver mandato un messaggio a sua sorella Elena, alle 23.15 Giulia litiga con Filippo in un parcheggio a Vigonovo: un testimone chiama le forze dell'ordine, ma la Fiat Punto nera si allontana presto. Secondo quanto rivelato dalle indagini, Filippo aggredisce Giulia a mani nude, che nel frattempo provava a scappare. La ragazza viene colpita più volte e subisce ferite gravi. Dopo l'aggressione, Filippo si libera del corpo e inizia una fuga durata diversi giorni: viene poi arrestato in Germania tra il 18 e il 19 novembre, poco dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin. "Chi l'ha visto?" ricostruisce la storia di Giulia, che nel corso degli ultimi giorni ha sconvolto profondamente un'intera nazione. Approfondisce poi la posizione di Filippo Turetta, giunto all'appuntamento con Giulia armato di almeno un coltello. Turetta sarà presto in Italia: la Sciarelli si collega con la Germania per stabilire i tempi dell’estradizione; e prova a ragionare sulla premeditazione dell'omicidio.

"Chi l'ha visto?" torna poi sulla vicenda di Pierina Paganelli: ad oggi non c'è nessun indagato per il suo omicidio, nostante siano sorti numerosi sospetti. La ricostruzione dei momenti drammatici è accompagnata da testimonianze, documenti e video, offrendo un quadro dettagliato degli avvenimenti legati a questo misterioso caso. Il programma si occupa inoltre di un'altra vicenda allarmante: la storia di un fuggitivo che, nonostante fosse agli arresti domiciliari per violenza su due donne, ha rimosso il braccialetto elettronico e si è dato alla fuga. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza del sistema di detenzione domiciliare e sottolinea la necessità di rivedere le procedure vigenti.

"Chi l'ha visto?"offre una linea diretta ai telespettatori, sempre aperta a nuove segnalazioni su persone bisognose d'aiuto, che potranno lanciare appelli su persone scomparse o avvistate.

