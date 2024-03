Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Nek e gli altri ospiti di oggi

Nuovo appuntamento con "Da noi... a ruota libera", lo show televisivo delle domeniche pomeridiane di Rai 1, capace di conquistando il cuore dei spettatori grazie alla padrona di casa Francesca Fialdini, che intervista i suoi ospiti con la giusta dose di curiosità e sensibilità.

Nell'odierno appuntamento interviene il celebre e amato cantautore Nek, recentemente tornato sul piccolo schermo come conduttore di "Dalla strada al palco", uno show di successo di Rai 2, che mette in luce il talento degli artisti di strada. Tra i partecipanti del programma vi è anche Andrea De Pascalis, vincitore della puntata dello scorso martedì, il quale non si è lasciato scoraggiare dalle avversità della vita, e continua a inseguir con dedizione il suo sogno di fare musica.

Altri ospiti di giornata sono Luigi Esposito e Rosario Morra, meglio conosciuti come Gigi e Ross, noti comici che, dopo il successo di "Mad in Italy", altro show di ai 2, sono adesso impegnati in teatro con lo spettacolo "Vico Sirene", e promettono di regalare ancora una volta risate e divertimento al loro pubblico.

L'attrice Cristiana Capotondi interviene per parlare del film tv "Margherita delle stelle", diretto da Giulio Base e in onda il 5 marzo su Rai 1. Questo ritratto intimo ed emozionante ripercorre la vita della grande astrofisica italiana Margherita Hack, con Capotondi nel ruolo principale.

La chiusura è affidata a Riccardo Rossi, che è tornato in seconda serata su Rai 1 con "I Vinili di…", un programma in cui intervista personaggi illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e del giornalismo, ascoltando le loro storie e i loro 33 giri preferiti. Questa edizione è stata inaugurata da un ospite d'eccezione: Amadeus.

Gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti forniti loro dalla "ruota", in un'atmosfera generale intima e coinvolgente.