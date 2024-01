Il cast completo di "Doc 3": chi sono i nuovi personaggi

Giovedì 11 gennaio 2024 ha inizio su Rai 1 l'attesissima terza stagione di "Doc - Nelle tue mani". Nella nuova stagione Andrea Fanti si troverà a confrontarsi con le intricanti sfide del passato. Tuttavia, la sua rinascita avrà inizio concentrandosi sull'unica cosa essenziale: prendersi cura dei pazienti come parte integrante del processo di autocura. In questo speciale ci occupiamo, in particolar modo, dei nuovi personaggi maggiori della serie e degli attori che li interpretano.

I nuovi personaggi di Doc 3: attori e ruolo

Di seguito i nuovi personaggi che entrano nel cast di Doc 3.

Federico Lentini (interpretato da Giacomo Giorgio)

Federico Lentini, si ritrova, quasi contro la sua volontà, a intraprendere il percorso del padre. Federico è infatti il figlio di uno stimato oculista milanese. La sua è sempre stata una vita agiata, propria di un figlio di un rinomato professionista. Particolarmente mondano e parecchio social, Federico dà l'impressione di essere poco interessato all'attività medica. Ma data la giovane età si ritroverà a fare i conti con decisioni importanti e consapevolezza di sè stesso: la vita in reparto potrebbe cambiare la sua vita.



Giacomo Giorgio nasce a Napoli il 4 maggio 1998. Trasferito a Milano nel 2009, inizia a studiare recitazione ed entra in diverse compagnie, portando in scena vari spettacoli. A 17 anni si trasferisce a Roma e nel 2017 fa il suo esordio al cinema con il film "The Happy Prince - L'ultimo ritratto di Oscar Wilde", diretto da Rupert Everett e con Colin Firth; poco dopo fa parte del cast del film "Non c'è campo" di Federico Moccia. Grazie all'approdo televisivo il suo successo aumenta di anno in anno: lo vediamo nella seconda stagione de "I bastardi di Pizzofalcone" e, nel 2020, entra nel cast di "Mare fuori", dove interpreta il personaggio di Ciro Ricci. Nel 2022 recita nella serie "Sopravvissuti", mentre nel 2023 lo ritroviamo anche in Noi siamo leggenda" e nella miniserie "Per Elisa - Il caso Claps". Molto attesa la sua partecipazione a "Doc 3".

Martina Carelli (interpretata da Laura Cravedi)

Martina Carelli è una nuova specializzanda, che entra in stretto contatto con personaggi a noi già noti. La giovane si mette subito in risalto grazie ad una serie di qualità che la fanno sembrare comprensiva agli occhi dei pazienti, intelligente e brillante per i colleghi, determinata e apparentemente perfetta. Riccardo, in particolar modo, si trova spiazzato al suo cospetto. Come sovente capita al cospetto di tali perfezioni, Martina nasconde un segreto che potrebbe fortemente condizionare la sua reputazione.

Nata a Piacenza e residente a Roma, Laura Cravedi, frequenta in giovane età l’Accademia “Fondamenta la scuola dell’Attore”. Nel corso della sua breve carriera ha già avuto diverse esperienze teatrali e ha debuttato sul grande schermo nel 2020 con il film "La scuola cattolica" di Stefano Mordini. Dopo essere apparsa, nel 2021, nella soap "Il Paradiso delle Signore", l'abbiamo vista in "Il grande giorno", film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2023 è apparsa nella seconda stagione di "Blanca", nel ruolo di Giulia Vannucci.

Lin Wong (interpretata da Elisa Wong)

Lin Wang è una new entry nel team di specializzandi. Figlia di genitori cinesi, è nata e cresciuta a Milano. Lin ha dedicato anima e corpo alla medicina: tutto è nato da un'esperienza privata e complessa, dove, facendo da interprete tra genitori e dottori, è stata colpita tanto nel profondo da decidere di voler aiutare il prossimo mediante la professione medica. Federico nota che dietro la riservatezza, Lin nasconde un carattere più complicato di quel che potrebbe superficialmente apparire.

Elisa Wong nasce a Pechino il 12 dicembre 1996; e vive successivamente a Changchun e a Roma Laureata alla Luiss Guido Carli in Economia e Management d'impresa, decide però di intraprendere la via della recitazione. Il suo debutto nel cinema avviene nel 2017 con il film "Una Famiglia" di Sebastiano Riso. Recita in videoclip e campagne pubblicitarie e approda alle serie tv grazie a "Zero", targata Netflix, nel 2021. Nel 2022 la si vede su Rai Gulp nella seconda stagione di "POV i primi anni" e in "The net gioco di squadra" su Rai Play. Anche modella, la Wong appare nel 2023 nella serie tv "Il clandestino".

Il cast di Doc 3

Il cast della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani è così composto (personaggio e attore che lo interpreta):

Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero)

Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli)

Agnese Tiberi (interpretata da Sara Lazzaro)

Riccardo Bonvegna (interpretato da Pierpaolo Spollon)

Damiano Cesconi (interpretato da Marco Rossetti)

Martina Carelli (interpretata da Laura Cravedi)

Federico Lentini (interpretato da Giacomo Giorgio)

Lin Wang (interpretata da Elisa Wong)

Teresa Maraldi (interpretata da Elisa Di Eusanio)

Enrico Sandri (interpretato da Giovanni Scifoni)

Barbara (interpretata da Aurora Peres)

Alberto Bramante (interpretato da Diego Ribon)

