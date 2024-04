Grande Fratello, ex concorrenti creano gruppo whatsapp ma tre vengono esclusi: chi sono

Il Grande Fratello è terminato da poco più di una settimana ma (ancora per poco) si continua a parlare del reality condotto da Signorini e con Perla Vatiero vincitrice. Lo scorso weekend i concorrenti sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Non solo. Molto si è parlato di alcuni episodi (infelici) avvenuti fuori dalla Casa.

I gieffini esclusi (e il motivo)

Intanto, lentamente, anche i gieffini rimasti fino all'ultimo giorno cominciano a riabituarsi alla vecchia routine. Ma per rimanere in contatto, riporta il sito Biccy, hanno creato un gruppo su Whatsapp. Ma attenzione: tre grandi protagonisti sono stati esclusi. Chi? Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Il motivo? Lo avrebbe rivelato Angelica Baraldi. Pare - e sottolineiamo pare - che nessuno abbia i numeri di telefono di questi tre concorrenti. Sarà davvero così? Alla fine - vien da dire - buon per loro. I gruppi Whatsapp sono così noiosi.

Due concorrenti del GF pronti per l'Isola?

Intanto, sullo stesso sito, viene riportata una indiscrezione che riguarda due concorrenti del Grande Fratello che, pare, potrebbero essere pronti per partire direzione Honduras. Proprio così, due gieffini potrebbero far parte del cast dell'Isola dei Famosi (ecco quando partirà e chi sono i concorrenti ufficializzati). Anzi, per essere precisi, pare che si siano proposti in quattro: Paolo Masella, Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan. Ma attualmente nessuno dei quattro compare tra i concorrenti dell'Isola: entreranno in un secondo momento? Tutto è possibile però al momento non c'è alcuna conferma in tal senso.