Gf, Giselda Torresan non ha detto tutta la verità sul suo lavoro: cosa hanno scoperto

Il Grande Fratello è appena iniziato ma le sorprese già non mancano. Una delle concorrenti che hanno maggiormente attratto l'attenzione è Giselda Torresan, operaia turnista in un'azienda di stampaggio di materie plastiche. Secondo quanto si legge sul sito di Fanpage, la 34enne amante delle montagne si sarebbe licenziata prima di entrare nella casa del Gf, notizia assolutamente taciuta nella prima puntata del programma, quando addirittura i colleghi di Torresan (che l'hanno spinta a partecipare al programma) si sono collegati in diretta dalla fabbrica per salutarla, mentre Signorini sottolineava come lei fosse l'unica impiegata donna della fabbrica.

Un'omissione che puzza di bruciato, specie perché giunge poco dopo un altro fatto notato da molti utenti in rete. Ventiquattro ore prima di entrare nel reality Giselda ha modificato la bio di Instagram: da 'Outdoor adventure/love photography' a 'Operaia turnista dal 2010 a oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa. Responsabile di una colonia di gatti'. Un'azione compiuta quando, da quanto sembrerebbe, in realtà la donna non lavorava già più in fabbrica.

Fonte Agenzia Dire