Gf, Letizia Petris: "Sono stata un anno e mezzo con una donna"

Letizia Petris ha fatto coming out, ma non nella Casa del Grande Fratello. O almeno non ancora. La fotografa di Cesena, nel cast della nuova edizione del reality di Canale 5, ha rivelato di aver avuto diverse esperienze con donne a Casa Samara, in diretta su Twitch.

Uno dei conduttori le ha fatto la domanda diretta e lei ha risposto in modo molto sincero: "Certo che sono aperta nei confronti delle donne. Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno a dirlo. Ne ho avute tre in tutto". Anche sulle preferenze Letizia non ha avuto filtri: "Preferisco l'uomo. A livello sessuale preferisco l'uomo, è più soddisfacente. A livello mentale la donna". In Casa non si è ancora mai affrontato l'argomento, ma considerando la schiettezza di Letizia non avrà certamente problemi a parlarne. E, se dovesse capitare, neanche a viversi una bella storia.

Chi è Letizia Petris

Letizia Petris ha 24 anni ed è di Cesena, anche se vive a Coriano, un piccolo paese in provincia di Rimini. Laureata in Digital Communication, è esperta di comunicazione online e dei processi di creazione, diffusione e crescita di un brand. Appassionata di fotografia, ama fare passeggiate e immortalare momenti ed emozioni. Non sappiamo se Letizia sia al momento sentimentalmente impegnata o meno. Curiosando sul suo profilo ufficiale di Instagram si può notare un'ultima foto di coppia risalente a giugno 2021, in compagnia di un ragazzo di nome Andrea Contadini.