"Oggi se ricomincia a drogà, eh": le parole choc su Alex Schwazer al Grande Fratello

Il Grande Fratello è iniziato da qualche ora e già i contenuti sulla quotidianità della spiatissima casa diventano motivo di dibattito social. Tra questi una particolare attenzione è suscitata dalla battuta infelice che Paolo Masella, 25enne romano e macellaio di professione, ha rivolto ad Alex Schwazer, marciatore e medaglia d'oro alle olimpiadi di Pechino nel 2008 con una carriera sportiva segnata dal doping. Dopo una squalifica nel 2012 e un'altra nel 2016 di 8 anni, a cui ha fatto seguito un processo che lo ha scagionato ma non per la giustizia sportiva per la quale resta colpevole, l'atleta ha deciso di partecipare al reality pur continuando ad allenarsi durante la sua esperienza in tv. La speranza è quella di partecipare alle prossime Olimpiadi. Una storia personale e professionale molto forte quella di Schwazer, conosciuta da tutti e, dunque, anche dai concorrenti del GF. E proprio sul delicato argomento è arrivato il commento di Paolo, autore di una considerazione non passata inascoltata alle orecchie dei telespettatori.

"Oggi se ricomincia a droga' eh" ha esclamato il macellaio mentre parlava con Schwazer che in quel momento si trovava sul tapis roulant per allenarsi. Resosi probabilmente conto subito dello scivolone, Paolo ha poi tentato di rimediare: "A fare gli integratori, no? Se ricomincia a fa1 gli integratori. (…) Gli integratori te li portano". Dal canto suo Schwazer non ha commentato le parole del compagno, forse perché, immerso com'era nel suo allenamento, non le ha sentite affatto. Al suo posto, però, ci sono gli utenti che, ascoltando le parole nel video, lo commentano accendendo il dibattito sull'inopportunità di battute riferite a situazioni decisamente delicate.