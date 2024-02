Lilli Gruber invita Mara Venier a Otto e Mezzo: "Lasciata a Domenica In con una grande grana da gestire"

Il Festival di Sanremo e i fatti che si sono susseguiti dopo il monito "stop al genocidio" di Ghali e le affermazioni sui migranti di Dargen D'Amico, sono stati discussi anche nelle reti televisive diverse da quelle Rai. In particolare, ieri sera Lilli Gruber ha affrontato la questione nel suo talk Otto e Mezzo su La7 dove ha invitato Massimo Giannini anche per commentare un suo post molto duro rivolto a Mara Venier. "È vero, tutti i partiti hanno sempre lottizzato la Rai. Ma questi livelli “nord-coreani” di censura, e di autocensura, non si erano mai visti. Mai. Grazie, TeleMeloni" aveva scritto il giornalista su X in riferimento alla nota dell'ad Rai Roberto Sergio pro Israele letta dalla conduttrice durante la diretta di Domenica In.

"Dargen D'Amico è stato zittito da Mara Venier solo perché stava parlando dei benefici che le immigrazioni apportano in un paese a bassa demografia come l'Italia", ha quindi argomentato Giannini: "Ho visto lo sguardo terrorizzato di Mara Venier che probabilmente guardava il funzionario Rai, è intervenuta e ha detto 'qui parliamo solo di canzoni'". È stato allora che la conduttrice ha interrotto Giannini: "Ovviamente salutiamo Mara Venier e la invitiamo. Diciamo anche che l'hanno lasciata a Domenica In con una patata bollentissima, con una grande grana da gestire. Le polemiche erano già infuriate, i comunicati dell'ambasciatore israeliano...". Giannini ha poi aggiunto: "Quando dico autocensura parlo anche per Mara Venier che è la più grande conduttrice che abbiamo, ha 73 anni e ha ancora il problema di dover rendere conto al funzionario Rai".

Intanto Mara Venier ha disattivato i commenti ai post pubblicati su Instagram, dov'è seguita da 2.4 milioni di follower. Una scelta presa evidentemente dopo le polemiche nate subito dopo l'ultima puntata di Domenica In dedicata a Sanremo e ai suoi cantanti, dove anche Ghali era tornato sull'argomento: "Non posso dire stop al genocidio? È politica del terrore, non si può avere paura di parlare", il commento del cantante.

Il video di Lilli Gruber e Massimo Giannini

lilli gruber che difende mara venier e silenzia giannini mentre stava parlando della gravità di quello che è successo ieri 🥶 il problema non è solo della rai, ma dell'italia in generale #ottoemezzo — asia 🇵🇸 (@jinguangay) February 12, 2024