Morgan furioso con Ambra, la lite a X Factor (tagliata in tv): "Sembrava indemoniato"

Una lite pesante scoppiata tra Ambra Angiolini e Morgan avrebbe reso piuttosto pesante l'atmosfera della prima puntata di X Factor. A raccontarlo oggi è Mow Mag dove si riporta il racconto di chi, presente alla registrazione poi trasmessa giovedì scorso su Sky Uno, ha assistito a un battibecco tutt'altro che leggero tra i due giudici.

Stando alla testimonianza, la discussione è nata quando Morgan Castoldi stava salendo sul palco con i concorrenti, per consigliarli ma, soprattutto, per suonare lui in prima persona. È stato allora che Ambra Angiolini sarebbe scoppiata infastidita dai protagonismi del collega: "Questo è X Factor, non il tuo show! I protagonisti sono loro, i concorrenti, mica te!". Morgan, allora, sarebbe esploso di rabbia. "Senti ma tu non sai cantare, non sai suonare, cosa vuoi? Perché stai qua?! Sei solo un'oca!", avrebbe tuonato lui, mentre l'attrice, "da vera signora", avrebbe tentato di soprassedere per superare la situazione. "Sembrava indemoniato", ha aggiunto il testimone: "Le ha dato dell'oca e ha lasciato lo studio. Pensavamo non sarebbe più tornato, che palle aspettarlo due ore!". Le riprese sono proseguite quando Morgan ha deciso di tornare. Tra i due, durante la prima puntata, è apparsa evidente solo qualche frecciatina, ma nessun accenno è stato fatto all'accaduto che, almeno per ora, non è stato trasmesso in tv.

Il ritorno di Morgan a X Factor è stato accompagnato dalle polemiche per via di quanto successo a Selinunte, quando Morgan ha insultato pesantemente il pubblico con tanto di insulto omofobo. Sky ha deciso di tenerlo comunque nonostante il pubblico chiedesse di cacciarlo dal talent, accettando le scuse pubbliche e anche la decisione di devolvere metà del proprio cachet a un'associazione per i diritti rainbow, Casa Arcobaleno.