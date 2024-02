Sanremo 2024, Ornella Muti e la figlia: "Andremo al Festival a cantare 'La canzone degli agricoltori'"

La protesta degli agricoltori continua in tutta Italia, da Nord a Sud, e nella settimana del Festival di Sanremo coinvolge anche la kermesse dove vogliono essere ospitati "per raccontare a tutti gli spettatori le nostre ragioni, pacifiche ma chiare, l'agricoltura sta morendo". A loro sostegno scende in campo adesso Ornella Muti che ha annunciato il suo arrivo al Festival per sostenere le loro ragioni insieme alla figlia Naike Rivelli (di recente al centro delle cronache per un acceso botta e risposta con Emma Marrone): "Sarebbe bello se si aprisse un account da milioni di follower per sostenere gli agricoltori" ha dichiarato l'attrice ad Adnkronos. E in riferimento alle parole di Al Bano che ha affermato che "portare la protesta dei trattori a Sanremo sarebbe un colpo mediatico formidabile", ha aggiunto: "Spero che vengano con noi anche Al Bano e Romina, due grandi agricoltori''.

"Canteremo 'La Canzone degli agricoltori', mamma non è cambiata", il commento di Naike che ha rimandato all'epica scena del film 'Il Bisbetico domato' in cui Celentano trascina fuori dalla stanza il letto con sopra la Muti, legandolo ad un trattore. "Siamo bisbetici indomati - conclude la Muti - Ci appelliamo anche ad Adriano Celentano e al suo vecchio personaggio di Elia (ne 'Il bisbetico domato, ndr), che scendesse in campo anche lui".

La protesta dei trattori verso Sanremo

"Non ci sarà una protesta durante il festival di Sanremo ma è molto probabile che uno di noi sarà ospitato per spiegare i motivi della protesta ma ancora l'ufficialità non c'è", ha annunciato Danilo Calvani, leader 'Cra Agricoltori traditi'. Come ha ricordato ieri Al Bano, secondo cui la protesta dei trattori meriterebbe la ribalta del festival, non sarebbe la prima volta che sale sul palco una protesta legittima. Il cantante ricordava che nel 1984 Pippo Baudo invitò sul palco gli operai dell'Italsider di Genova. I trattori intanto si avvicinano alla capitale e attualmente, rileva Calvani, "stiamo definendo con la Questura le modalità e dove collocare i nostri presidi. Decideremo la data della nostra mobilitazione su Roma e poi saranno necessari 5-6 giorni per fare arrivare tutti i mezzi".