Se potessi dirti addio, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Gabriel Garko e Anna Safronick sono i protagonisti di "Se potessi dirti addio", una serie di genere thriller in partenza oggi, 29 marzo 2024, dalle 21.20 su Canale 5. Diretta dalla coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la serie intreccia le vite di una neuropsichiatra, recentemente rimasta vedova, e un uomo senza più memoria. Qualcosa, però, lega il passato dei due.

Se potessi dirti addio, anticipazioni della prima puntata

La trama della prima puntata della nuova fiction "Se potessi dirti addio" si sviluppa intorno alla storia di un uomo - identificato come Paziente 13 -che, a seguito di un incidente (un possibile tentativo di suicidio), ha subito la perdita dei suoi ricordi. Il suo percorso sarà incentrato sulla ricerca della propria identità, cercando disperatamente di capire chi sia e cosa gli sia accaduto. Ad affiancarlo in questa difficile missione di auto-riscoperta sarà Elena Astolfi, una dottoressa impegnata nella cura di Marcello. Anche lei è alle prese con i suoi demoni interiori dopo la tragica scomparsa del marito, deceduto in circostanze mai del tutto chiarite. Elena si trova così a lottare contro il dolore della perdita, mentre tenta di affrontare la vita quotidiana e tornare al lavoro come neuropsichiatra.

Il caso di questo paziente è particolarmente delicato in quanto è stato ritrovato nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto l'incidente che ha causato la morte del marito di Elena. Questo fatto porterà la dottoressa a sospettare che ci possa essere una connessione tra i due eventi, una verità che cercherà disperatamente di scoprire. Elena, impegnata anche come madre delle giovani Anita e Arianna, si ritrova così a indagare nella mente di Marcello - questo il nome del misterioso Paziente 13 - per cercare di svelare la verità. Il commissario Diego Carli si offre di aiutarla nelle indagini, ma il conflitto interiore di Elena cresce mano a mano che si avvicina alla verità.

La trama si dipana tra momenti di tensione, colpi di scena e riflessioni sui temi del dolore, della memoria e della ricerca della verità. Marcello è tormentato da un segreto legato alla sua vita passata, ma la domanda rimane: è davvero inconsapevole di ciò che è accaduto o sta nascondendo qualcosa?

Dove vederlo in tv e in streaming (29 marzo 2024)

La prima puntata "Se potessi dirti addio" va in onda venerdì 29 marzo 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

