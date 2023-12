Stasera in tv, 5 film e programmi di domenica 24 dicembre 2023

Cosa guardare oggi, domenica 24 dicembre 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

45° Festival del Circo di Montecarlo (21.20, Rai 3)

È giunto il momento dell'atteso appuntamento natalizio con il Festival del Circo Internazionale di Montecarlo, che celebra la sua 45ª edizione. Giocolieri esperti, trapezisti coraggiosi, fantasisti creativi, contorsionisti agili, acrobati straordinari e performer contemporanei daranno vita a uno spettacolo senza pari. L'atmosfera magica del festival catturerà il pubblico di tutte le età, lasciando adulti e bambini con il fiato sospeso di fronte a esibizioni straordinarie. Il Festival del Circo Internazionale di Montecarlo è da sempre una tradizione natalizia amata, ed anche quest'anno non deluderà i telespettatori.

La Vigilia di Natale è allietata da un evento straordinario : Elisa Buon Natale anche a te", sintesi dei concerti che Elisa ha tenuto al Mediolanum Forum di Milano il 15 e 16 dicembre. Il Forum di Assago diventa teatro di esibizioni intense ed emozionanti dell'amata cantautrice che, con la sua voce e il suo talento, regala al pubblico momenti di pura magia natalizia. La serata vede inoltre la partecipazione di ospiti di spicco, provenienti da diversi ambiti della musica e dello spettacolo (da Luciano Ligabue a Gianni Morandi, da Elodie a Giorgio Panariello, da Tiziano Ferro ad Andrea Bocelli).

Una poltrona per due (21.20, Italia 1)

Tormentone per eccellenza dei nostri palinesti televisivi del 24 dicembre, arriva puntuale anche quest'anno l'appuntamento con "Una poltrona per due". La storia è nota ai più: Randolph e Mortimer Duke sono due astuti finanzieri di Filadelfia. Al centro della loro attenzione c'è Louis Winthorpe III, il loro brillante protetto destinato a diventare il futuro marito di loro nipote. Dall'altra parte, c'è Billy Ray Valentine, un abile (ma povero) imbroglione che, per guadagnare qualche soldo, simula di essere cieco e vive di elemosina. In un'intreccio di destini, una scommessa tra i Duke porta Valentine a sostituire Winthorpe nel lussuoso mondo finanziario, mentre quest'ultimo si trova improvvisamente a lottare per la sopravvivenza tra i senza tetto. Quando Winthorpe tocca il fondo viene salvato da Ophelia, una prostituta con un cuore d'oro. Nel frattempo, Valentine si ritrova ad avere un successo straordinario nel complicato mondo della finanza di alto livello. Il destino riserverà ai due protagonisti molte sorprese. John Landis dirige Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis in una commedia divertente ma non priva di calzante satira sociale.

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello (21.05, 20)

Primo capitolo di una trilogia di film diretti da Peter Jackson e tratti dalla mastodontica opera letteraria di J. R. R. Tolkien. Un caso raro di blockbuster che, portando sul grande schermo un romanzo "di genere", mette d'accordo critica e pubblico. Nella Seconda Era, Sauron, l'Oscuro Signore di Mordor, corrompe i regnanti elfi, nani e uomini donando loro anelli. Tuttavia, egli forja l'Unico Anello per controllarli. Isildur sconfigge Sauron, ma la sua scelta di tenere l'Anello porta a tragedie. Nel presente, Gandalf scopre chei Sauron è tornato. Bilbo, posseduto dall'Anello, parte, ma Gandalf convince Frodo a prenderne il posto. Sauron invia i Nazgûl per recuperare l'Anello. Frodo, Sam, Merry e Pippin iniziano un pericoloso viaggio, mentre Gandalf affronta Saruman, ora alleato di Sauron, e viene imprigionato. Saruman crea un potente esercito, mentre Gandalf evade. Ma questo è soltanto l'inizio...

Lezioni di piano (23.30, Cielo)

Palma d'Oro a Cannes per una seconda serata all'insegna del cinema d'autore; e al femminile: è probabilmente il più celebrato tra i film diretti dalla regista neozelandese Jane Campion. Ada, muta dall'età di nove anni, arriva in Nuova Zelanda come sposa di Stewart, un piccolo proprietario terriero. Con lei ci sono sua figlia Flora, i loro bagagli e un pianoforte. Stewart decide di abbandonare il pianoforte sulla spiaggia, ritenendolo difficile da trasportare. Baines, un uomo bianco influenzato dalle usanze dei Maori, aiuta Ada a recuperarlo. Dopo aver ottenuto il pianoforte da Stewart, Baines chiede a Ada di darle lezioni in cambio di una disponibilità "controllata" alla sfera erotica. Ada accetta per poter continuare a suonare. Baines restituisce il pianoforte, e tra lui e Ada si sviluppa una relazione complicata. Un raffinato e potente melodramma interpretato da Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill e Anna Paquin. Tre premi Oscar: Miglior attrice protagonista alla Hunter; Miglior attrice non protagonista alla piccola Paquin; Migliore sceneggiatura originale alla Campion.

Stasera e domani in TV