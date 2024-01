Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 4 gennaio 2024

Cosa guardare oggi, giovedì 4 gennaio 2024, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

La Befana vien di notte (21.30, Rai 1)

Il film, diretto da Michele Soavi e interpretato da Paola Cortellesi, segue la storia di Paola, insegnante diurna e Befana notturna, rapita da Mr. Johnny. Sei ragazzi scoprono il suo segreto e intraprendono un'avventurosa missione per salvarla, affrontando pericoli e rivelazioni sorprendenti. Il lungometraggio attinge al cinema per ragazzi degli anni Ottanta, con un tocco Made in Italy e un'ironica riflessione su temi contemporanei come il bullismo, il tutto in un contesto natalizio.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley (21.20, Rai 3)

Tratto da un romanzo di William Lindsay Gresham - già portato sul grande schermo nel 1947 da Edmund Goulding con Tyrone Power come protagonista - "La fiera delle illusioni" narra la storia di Stanton Carlisle, un giovane e ambizioso giostraio con l'abilità straordinaria di manipolare le persone attraverso poche, ben scelte parole. La sua vita prende una svolta inaspettata quando incontra la psichiatra Lilith Ritter, ancor più pericolosa e avida di denaro di lui. Il film si sviluppa in un contesto di shock e meraviglie nel mondo delle fiere di inizio Novecento, esplorando i confini tra illusione e realtà, disperazione e controllo, successo e tragedia. La storia è immersa in un'atmosfera magica dal regista Guillermo Del Toro, che dirige un cast composto da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins Rooney Mara e Ron Perlman.

Juventus - Salernitana (21.00, Canale 5)

La partita di calcio tra Juventus e Salernitana chiude questa sera l'intensa settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia, aperta martedì con la sfida tra Milan e Cagliari e proseguita ieri con Atalanta-Torino e Roma-Cremonese. Forti anche di un campionato ad oggi sorprendente, i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri sono favoritissimi, contro una Salernitana reduce dal prezioso successo nella sfida salvezza contro il Verona ma ancora fanalino di coda del campionato. La squadra vincitrice affronterà il Frosinone, che ha eliminato il Napoli, il 9 gennaio.

Billy Elliot (21.20, Italia 1)

Diretto da Stephen Daldry, "Billy Elliot" è un notevole successo cinematografico del 2000. Il film ci trasporta nell'Inghilterra del 1984, dove il giovane undicenne Billy Elliot vive le sue giornate. In un periodo segnato dall'era di Margaret Thatcher, il padre di Billy è un minatore coinvolto in uno sciopero, mentre il ragazzo rimane affascinato dal magico mondo della danza. Intraprende lezioni di danza, ma agli occhi degli altri, questa passione sembra sfuggire dagli stereotipi maschili tradizionali. La pellicola si configura come una fusione tra affresco storico e romanzo di formazione, regalando agli spettatori un'esperienza visiva e narrativa molto piacevole. La trama si sviluppa attraverso le sfide e le aspirazioni di Billy, offrendo uno sguardo coinvolgente su un periodo storico tumultuoso, intessuto con la trama avvincente di crescita personale.

La vita straordinaria di David Copperfield (21.10, Rai Movie)

La recente interpretazione del rinomato romanzo di Charles Dickens è firmata da Armando Iannucci e interpretata da un cast guidato da Dev Patel. La storia ci conduce nella vita di David Copperfield, dalla sua infanzia nei primi anni dell'Ottocento fino all'età adulta. Il film rivela il percorso di David, dai suoi giorni giovanili in famiglia all'esplorazione del vasto mondo, culminando nella consapevolezza delle sue inestimabili qualità: l'abilità di scrivere e raccontare storie. La pellicola dipinge un ritratto dell'Ottocento intriso di fantasia, talvolta più vivido e ritmato di quanto la realtà storica possa suggerire. Pur abbracciando un'estetica più colorata, il film non perde di vista lo spirito romantico che permea l'opera originale di Dickens.

Stasera e domani in TV