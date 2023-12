Stasera in tv, 5 film e programmi di venerdì 29 dicembre 2023

Cosa guardare oggi, venerdì 29 dicembre 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Il giro del mondo in 80 giorni (21.20, Rai 2)

Secondo appuntamento (di quattro) tratta dal celeberrimo romanzo di Jules Verne. Nel primo episodio della serata, Phileas Fogg viene ingannato da un locale durante una tappa ad Al Hudaydah e decide di lasciare indietro Abigail, credendo che il deserto sia pericoloso per le donne; che però si riveleranno risolutive. Successivamente, nel villaggio indiano, si fermano per la notte in occasione di un matrimonio e Fogg, ignaro delle droghe nel tè, delira e confonde Abigail con un amore passato. Nel secondo episodio ci troviamo a Hong Kong, dove Fogg riceve un invito a una festa organizzata in suo onore dalla consorte del governatore. Il protagonista cerca di convincere il governatore a prestargli i soldi necessari per viaggiare in Giappone, mentre Passepartout cerca di ottenere denaro rubando un prezioso manufatto di giada bianca.

Il Volo - Tutti per uno (21.20, Canale 5)

Canale 5 ripropone la prima delle due serate evento de "Il Volo - Tutti per Uno", andate in onda lo scorso maggio e condotte da Federica Panicucci dall'Arena di Verona. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble propone, molti dei loro più grandi successi, capaci di renderli gli alfieri italiani contemporanei del tradizionale "bel canto". Canzoni originali, ma anche classici reinterpretati e riportati. Nel cast di ospiti delle due puntate troviamo: gli attori Giorgio Panariello ed Edoardo Leo, il soprano russo Aida Garifullina, il pianista jazz Danilo Rea e tanti voci note della nostra musica popolare: i Pooh, Gianna Nannini, Antonello Venditti e Fiorella Mannoia, Mario Biondi, Francesca Michielin, Irama, Annalisa, Madame.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno (21.20, Italia 1)

Terzo e conclusivo capitolo della trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan, iniziata con "Batman Begins" nel 2005 e proseguita con "Il Cavaliere Oscuro" nel 2008. Il film è ambientato otto anni dopo gli eventi del secondo film e vede un Bruce Wayne che vive isolato dal resto del mondo. Il ritorno di un nuovo nemico, il minaccioso Bane, lo spinge a tornare in scena e a rivestire i panni di Batman. Con un cast di attori ricchissimo, Nolan affronta esplicitamente i temi della redenzione e della rinascita del "suo" eroe, prestando attenzione alla psicologia dei personaggi. Il risultato finale non ha convinto quanto il precedente capitolo della trilogia, ma bocciarlo sarebbe ingeneroso e ingiusto.

Ronin (21.20, Rai 4)

Uscito nel 1998 e diretto da John Frankenheimer, "Ronin" è un film proposto spesso in televisione, sempre piuttosto gradito ai telespettatori. La trama si svolge dopo la caduta del Muro di Berlino, con cinque spie provenienti da diverse parti del mondo che si trovano a Parigi e vengono reclutate da due terroristi della New Ira per compiere una missione: rubare una valigia protetta da avanzati sistemi di sicurezza. Siamo al cospetto di un solidissimo action movie, impreziosito da alcune robuste sequenze d'inseguimenti calate in un clima da classico poliziesco. In un cast capeggiato da Robert De Niro, troviamo anche Jean Reno, Natascha McElhone, Stellan Skarsgård, Sean Bean e Michael Lonsdale.

Io e Annie (23.15, La 7)

"Io e Annie" (ma il titolo originale, "Annie Hall", riprende semplicemente il nome e il cognome della protagonista) è uno dei capolavori assoluti della commedia statunitense; per molti l'esito più alto della lunga carriera di Woody Allen, di certo il più premiato. La trama segue Alvy Singer (Allen), un uomo che narra la sua vita e la relazione con Annie, esplorando il passato e il presente della loro storia d'amore. Il racconto segue i momenti chiave della loro relazione, dall'inizio quando si sono conosciuti giocando a tennis, fino al declino e alla fine della storia. Alvy si sofferma su temi come le loro diverse origini familiari e le difficoltà legate all'antisemitismo, il passaggio di Annie al mondo dello spettacolo, e la fine definitiva della loro relazione. Umorismo di classe superiore, dialoghi e sequenze memorabili, ma anche nevrosi e molta malinconia. Un film da vedere e rivedere, con una Diane Keaton magnifica. Quattro premi Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura, attrice protagonista (Keaton).

Stasera e domani in TV