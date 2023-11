Com'è finita la storia del ragazzo sdraiato su un divano sul tetto di una Panda

Un ragazzo beatamente sdraiato su un divano, caricato sul tetto di una vecchia Fiat Panda bianca che avanza nel traffico per le vie di Catania, come se niente fosse. Tutto ripreso in un breve video poi finito sui social nel pomeriggio di sabato 4 novembre, diventato virale in poche ore su TikTok. Nella mattinata di ieri, la polizia ha rintracciato il conducente della Panda, responsabile di diverse violazioni di norme del codice della strada. Attraverso l'analisi delle immagini e dopo una breve indagine, gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno individuato la proprietaria dell'auto, una donna di 43 anni, e sono risaliti poi al conducente della vettura, il marito di 41 anni.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il 41enne, insieme ad un amico, dopo aver ritirato un divano da una conoscente che se ne voleva disfare, lo ha caricato sul tetto dell'auto per trasportarlo a casa. Una volta risalito in macchina, un giovane si è arrampicato sul tetto della Panda, sdraiandosi sul divano e facendosi trasportare lungo la circonvallazione della città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto, oltre che pericoloso? Il motivo non è chiaro. Forse in casi del genere non si può parlare di una bravata, perché il ragazzo avrebbe potuto riportare serie lesioni in caso di caduta, oltre che provocare un incidente stradale. Fatto sta che il conducente, dopo essersi giustificato riferendo agli agenti di "non essersi accorto di trasportare un giovane sdraiato sul divano" (circostanza ritenuta ovviamente inverosimile dalla polizia), è stato sanzionato con una multa di alcune centinaia di euro e con la decurtazione di diversi punti dalla patente di guida.

Pochi giorni fa, sempre a Catania, un ragazzino di 15 anni è stato ripreso in un video mentre girava per la città seduto su un divano montato su un monopattino elettrico: duemila euro di multa per lui.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp