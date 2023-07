Catania senza luce e acqua per il troppo caldo. Musumeci: "Effetto tropicalizzazione del clima"

Caldo record, cabine elettriche in tilt con privati e commercianti costretti a stare senza luce e senz'acqua. È la cartolina che arriva da Catania che sta vivendo un'estate da dimenticare. Già alle prese con i disagi legati all'incendio divampato nei giorni scorsi in aeroporto, ora il nuovo problema sono le utenze al buio e a secco. Caldo, sovraccarico e infrastrutture spesso vecchie hanno innescato disagi su disagi. E sprechi, con famiglie e ristoratori costretti a gettare il cibo andato a male.

Come si legge su CataniaToday, nel centro storico è facile imbattersi in bar chiusi e persone costrette a fare la fila alle fontanelle pubbliche per fare rifornimento d'acqua. Soffrono anche i b&b, già alle prese con le molte cancellazioni legate al'emergenza aeroporto, e monta il malumore tra i gestori e gli ospiti. Per i cittadini fragili il Comune ha allestito spazi ad hoc climatizzati. Anche a Palermo e provincia (anche se la situazione non è paragonabile per entità dei danni a quella di Catania) complice il gran caldo, da giorni i cittadini sono alle prese con frequenti black out.

A Catania oggi, 24 luglio, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha partecipato a un incontro in prefettura proprio per fare il punto della situazione. Presenti anche i capi dipartimento nazionale e regionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e Salvo Cocina. "Stiamo pagando da un lato il cambiamento climatico, al quale già da qualche anno avremmo dovuto guardare con maggiore attenzione, dall'altro lato un'infrastruttura che non appare assolutamente adeguata al nuovo contesto", ha detto Musumeci.

Musumeci ha sottolineato che "l'eccessivo calore ha determinato un'incapacità di resistenza al calore dei cavi interrati" e che "oltre cinquecento tra tecnici e operai sono al lavoro" per fare fronte all'emergenza.

"È un momento di particolare difficoltà per Catania, anche per la concomitante e perdurante chiusura dell'aeroporto. Passata l'emergenza di questi giorni - il monito di Musumeci - dovremo tutti metterci attorno a un tavolo per rendere conto ognuno delle proprie condotte commissive e omissive e lavorare affinché simili crisi non debbano più ripetersi".

Musumeci sottolinea però che l'emergenza energia elettrica dovuta al caldo "non riguarda soltanto Catania, ma tutto il Paese. La tropicalizzazione del clima è arrivata anche in Italia e di questo dobbiamo prendere atto".

Di una "situazione eccezionale" ha parlato Leonardo Ruscito, responsabile rete Sicilia di E-Distribuzione, dopo la riunione in prefettura. "Stiamo cercando di rispondere nei migliori dei modi a questa situazione emergenziale - ha spiegato Ruscito - le alte temperature e la forte crescita dei consumi di energia elettrica provocano l'impossibilità di smaltire il calore da parte dei cavi sotterranei e questo provoca dei guasti in più punti della rete. Interveniamo cercando di limitare al massimo i danni ai nostri clienti installando, in prima battuta, le power station e gruppi elettrogeni, poi procedendo velocemente con le squadra sul campo per le riparazioni".

Continua a leggere su Today.it...