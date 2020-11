Lockdown? Ci saranno nuove chiusure (Galli non ha dubbi)

L'andamento dei contagi non fa presagire nulla di buono. Gli indicatori, il parere dei medici, le istantanee dai pronto soccorso. "Siamo di fronte ad altre dolorose chiusure, che sono assolutamente necessarie" per provare a contenere l'impatto della nuova ondata di Covid-19 nel nostro Paese, "e l'appello dell'Ordine dei medici" che ha chiesto ieri il lockdown in tutta Italia "è interessante e importante in questo senso, perché in realtà esprime un parere che è assai generalizzato tra i medici di questo Paese". A dirlo è Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco-università Statale di Milano, intervenuto ad 'Agorà' su Rai 3.

Galli: "La situazione è ampiamente fuori controllo"

"Quelli che hanno un'opinione diversa ce l'hanno per motivi loro - commenta - non sulla base di un dato scientifico o di un dato di realtà". Galli la pensa come Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri); anche secondo lui "bisognerebbe chiudere subito".

Un lockdown totale in tutta Italia o soltanto nelle grandi città? Secondo lo specialista "può essere ancora ragionevole considerare alcune differenze regionali, ma con estrema attenzione - ammonisce - per non correre il rischio di vanificare le posizioni prese e di non avere risultato".

"Temo che non ci sia il benché minimo dubbio nel dover sottolineare che la situazione" di Covid-19 in Italia "è ampiamente fuori controllo", con "un costante incremento della diffusione dell'infezione" pur con "differenze locali e regionali".

"Le misure adottate devono essere applicate con estrema attenzione ed efficacia se vogliamo sperare di invertire una tendenza in tempi ragionevoli e non trovarci in una situazione ancora più complessa a brevissimo termine".

''Non c'è dubbio. Servono dei veri lockdown cittadini e spetta ai governatori proclamarli. Vedo troppa gente ancora in giro per le strade. Nelle grandi città, penso soprattutto a Milano, Genova, Torino e Napoli serve agire con decisione e farlo presto'' ha detto oggi Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e professore ordinario di Igiene alla Cattolica. La decisione sarà politica, non può che essere politica: già da questa settimana si capirà ragionevolmente se le prime misure restrittive dei Dpcm di ottobre avranno un primo effetto per abbassare la curva epidemica.

Quanto ci costerebbe un nuovo lockdown nazionale

Naturalmente la decisione di imporre un nuovo lockdown nazionale resta l'ultima dell'elenco. L'impatto sull'economia italiana sarebbe molto pesante. Basta guardare a che cosa sta succedendo oltralpe. Il nuovo lockdown in Francia puo' portare ad una contrazione del pil a novembre del 12 per cento rispetto ad un livello di attività normale prima della pandemia. La stima è stata fatta dalla Banca di Francia nel suo rapporto mensile sull'attivita' delle imprese. Il dato si confronta con l'impatto negativo del 31% registrato in aprile in occasione del primo lockdown francese. Il rapporto della Banca centrale nazionale stima poi una contrazione del Pil quest'anno tra il 9 e il 10 per cento.