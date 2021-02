"I ristoranti aperti anche di sera fino alle 22"

Una richiesta chiara e forte al governo: permettere a bar e ristoranti di lavorare, dopo mesi di difficoltà e chiusure. Regione Lombardia, con una lettera indirizzata al governo e firmata dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha chiesto ufficialmente al governo di aprire i locali fino alle 22, orario in cui scatta il coprifuoco. Dopo le richieste informali dei giorni scorsi, il Pirellone ha quindi deciso di mettere nero su bianco la proposta che permetterebbe a bar e ristoranti in zona gialla di effettuare il servizio al tavolo fino a sera.

La Lombardia chiede al governo di riaprire i ristoranti anche di sera

Per i vertici della regione è "importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto" e ciò in relazione "alla situazione di estrema emergenza in cui versa un'intera categoria", si legge nel documento recapitato a Roma. "Nello specifico, "alla luce dei dati dell'andamento epidemiologico, della campagna vaccinale ormai entrata nel vivo, nonché della necessità di scongiurare la crisi del settore dei pubblici esercizi, il presidente e l'assessore chiedono formalmente di estendere il periodo di attività fino alle ore 22".

Per questo, Fontana e Guidesi hanno chiesto al governo di "intraprendere ogni utile azione affinché sia concesso al mondo della ristorazione questa ulteriore facoltà, nel rispetto, ovviamente, delle misure di contrasto e contenimento dell'epidemia". Martedì prossimo lo stesso Fontana, stando a quanto appreso, incontrerà una delegazione di titolari di bar e ristoranti che più volte nei giorni scorsi hanno protestato sotto il palazzo della regione portando con loro bare e manifesti funebri per un settore che "sta morendo".

Le proteste dei ristoratori

L'ultima protesta è andata in scena mercoledì scorso, quando ristoratori, baristi, proprietari di locali e titolari di palestre sono partiti dalla Brianza alla volta di Milano, con gli annunci funebri sulle auto in corteo, per far sentire ancora la propria voce e chiedere di poter tornare a lavorare. Duecento adesioni all'incirca con una trentina di auto in corteo che hanno viaggiato tra le corsie, accompagnate dalle forze dell'ordine a chiudere la serie. Il 21 gennaio scorso, invece, i titolari di bar e ristoranti avevano sfilato sotto il Pirellone con bare e manifesti a rappresentare la morte dei loro locali. "Ormai siamo morti viventi - avevano spiegato -. Lo prendiamo in quel posto indipendentemente dal fatto che siamo zona rossa, arancione o gialla. Avevamo investito soldi per mettere i nostri locali in sicurezza perché ci era stato detto che era necessario, invece ora siamo chiusi da mesi e le nostre attività stanno agonizzando. Ancora qualche mese e saremo morti del tutto".

Le regole su ristoranti e bar nelle regioni in zona gialla

Oggi il report numero 38 dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus nelle regioni italiane sarà la base per le decisioni della Cabina di regia "Benessere Italia" sulla zona rossa, arancione e gialla e dell'ordinanza, oppure sulla "liberazione" senza rinnovi delle restrizioni maggiori, del ministero della Salute. Al momento, secondo le misure restrittive introdotte dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e dal Dpcm del 14 gennaio 2021, nelle regioni in zona gialla è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.

La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.