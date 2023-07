Riceve una "strana" busta molliccia: l'ultima disgustosa intimidazione al tassista ribelle

"Poteva contenere zuppa inglese o una torta di riso, invece no, era proprio cacca". Lo conferma a Today Roberto "Redsox" Mantovani, il tassista bolognese che da mesi conduce una battaglia di sensibilizzazione contro il malcostume di certi colleghi che rifiutano pagamenti in carta di credito o bancomat, e per questo vittima di continue minacce o intimidazioni. L'ultima poche ore fa quando intorno a mezzogiorno di oggi lunedì 10 luglio ha ricevuto via posta una busta molliccia. Il postino aveva recapitato la spiacevole sorpresa proprio al suo indirizzo di casa, motivo per cui il tassista ribelle non ha potuto far altro che denunciare il fatto in Questura.

Roberto confermando l'accaduto ha rifiutato ulteriori commenti. Il mittente come spesso accade in questi casi risulta anonimo e celato dietro un nickname. La denuncia formalizzata alla Polizia - per quanto difficilmente potrà portare all'identificazione del colpevole - era doverosa vista l'indicazione del numero civico della sua residenza.

Roberto dall'1 maggio sul suo profilo Twitter rendiconta gli incassi fatti alla guida. Negli ultimi anni sono state diverse le testimonianze sui social di clienti più o meno famosi sulla possibilità di poter usare il pos sui taxi. Ma qual è la posizione della categoria sui pagamenti con carta e bancomat? In un sondaggio presentato dall'Uritaxi (l'Unione di rappresentanza italiana dei tassisti) a febbraio 2023 circa l'uso del pos sui taxi emerge che 7 clienti su 10 dichiarano che nei loro viaggi in taxi "non è mai stato negato, o raramente, il pagamento con il Pos". Il maggior gradimento si registra in due città toscane: Siena (85,3%) e Firenze (85,1%).

Tuttavia la campagna portata avanti da Mantovani è sicuramente fastidiosa per una minoranza riottosa. Lo scorso 8 maggio il tassista aveva trovato la propria auto di servizio con le gomme bucate.