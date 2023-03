"Spesso buono oltre", la nuova dicitura voluta dalla Ue contro gli sprechi alimentari

"Spesso buono oltre" da aggiungere alla dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" sulle etichette degli alimenti. È la nuova proposta della Commissione Europea contenuta in una bozza di regolamento per la lotta contro lo spreco alimentare. Lo riferisce la Coldiretti, Confederazione Nazionale Produttori Diretti, che sottolinea che "eventuali aggiunte in etichetta, che aiutino a fare scelte di acquisto consapevoli, sono positive purché siano chiare e ben comprensibili". Secondo la bozza del provvedimento, “la maggior parte dei consumatori non comprende appieno la distinzione tra le etichette ”da consumare entro" - come indicatore di sicurezza - e “da consumarsi preferibilmente entro” - come indicatore di qualità".

Attualmente su ogni etichetta di un alimento è presente il Termine Minimo di Conservazione (Tmc), riportato con la dicitura "Da consumarsi preferibilmente entro". Il Tmc indica - sottolinea la Coldiretti - "la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue caratteristiche organolettiche e gustative, o nutrizionali". Il Tmc, tuttavia, non rappresenta un limite per il quale il giorno dopo quella data il cibo diventa immangiabile, ma rappresenta la data oltre la quale l'alimento non può essere messo più in commercio. Questo perché - continua Coldiretti - "tanto più ci si allontana dalla data del Tmc, tanto più non sono più garantiti dal produttore i requisiti di qualità del prodotto, quale il sapore, odore, fragranza, ecc".

Ed è per questo motivo che è differente dalla data di scadenza, scritta con la dicitura "Da consumarsi entro" (senza preferibilmente, n.d.r.) e che vale per tutti i prodotti con scadenza entro i trenta giorni e facilmente deperibili da un punto di vista microbiologico come ad esempio, latte e derivati o insaccati. La nuova dicitura permetterebbe di ridurre gli sprechi alimentari in quanto innescherebbe un meccanismo in grado di far guardare ai consumatori non soltanto la data, ma la stessa qualità del prodotto permettendo in certi casi di evitare di buttare via cibi ancora commestibili. Secondo Bruxelles questo influenzerebbe "il processo decisionale dei consumatori in merito all’opportunità di consumare o eliminare un alimento", con il fine di valutare qualità, odore, vista e sapore prima di decidere di sbarazzarsene.

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Università di Bologna insieme a Last Minute Market e Borsa Merci Bologna 2023 hanno pubblicato un report sugli sprechi alimentari, evidenziando come ogni persona sprechi 127 chili di cibo all'anno, generando perdite economiche per quasi 6,5 miliardi di euro. Coldiretti cita questi ultimi dati e spiega come esista un'"esigenza di combattere gli sprechi che non deve andare a scapito della qualità soprattutto per un Paese come il nostro che ha fatto del Made in Italy il sinonimo di eccellenza".

Lo scopo di questo nuovo provvedimento sembra proprio andare a favore dell'Italia in quanto eliminerebbe le altre proposte, tra cui il Nutriscore, il "punteggio" dato ai cibi che penalizzava moltissimi prodotti italiani. "Un risultato importante per l'Italia che - conclude la Coldiretti - ha guidato il fronte dei Paesi contrari a ipotesi che rischiano di bocciare prodotti base della dieta mediterranea senza tenere conto delle quantità realmente consumate". Quest'ultima proposta arriva in un quadro generale che vede Bruxelles impegnata con tutti i governi nazionali per ridurre ancora di più lo spreco alimentare. "Con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU - ha ricordato la direttrice generale Salute della Commissione europea, Sandra Gallina - gli Stati membri hanno sottoscritto obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari del 50% entro il 2030, che è un impegno enorme".