SOS doppie punte: gli ingredienti e i principi attivi naturali per contrastarle

Agenti atmosferici, stress chimici e fattori fisiologici possono alterare la bellezza e la salute dei capelli, rendendoli secchi, deboli e spenti. Ed è proprio in questa situazione che solitamente appaiono le tanto odiate doppie punte.

Ma cosa sono esattamente le doppie punte? E da cosa sono causate?

Gli esperti di Freshly Cosmetics, brand di cosmetica naturale, vegan e green, ci spiegano cosa sono le doppie punte e quali sono gli ingredienti e i principi attivi naturali che fanno bene ai nostri capelli.

Cosa sono le doppie punte?

Il fusto è la parte visibile del capello ed è sostanzialmente composto a sua volta da: cuticola, corteccia e midollo.

Cuticola: si tratta del rivestimento protettivo dei capelli, costituito da 5-7 strati di cellule morte cheratinizzate piatte che si sovrappongono l'una all'altra. Questo strato non contiene pigmentazione e la sua funzione è quella di regolare l'idratazione e proteggere dalle aggressioni esterne. La cuticola sana ha un aspetto liscio, che permette di riflettere la luce e limita l'attrito tra i fusti dei capelli.

Corteccia: costituita da cellule molto compatte, piene di filamenti di cheratina, una proteina che dà forza ed elasticità ai capelli.

Midollo: è il cuore del capello e in realtà, non tutti i capelli hanno un midollo, quelli più fini non ce l’hanno.

I capelli danneggiati sono caratterizzati dall'apertura di squame, presentando irregolarità nella cuticola che rendono difficile trattenere l'umidità, indebolendo il capello e facendogli perdere la sua lucentezza. Come accade e perché succede?

Esistono diversi agenti esterni che possono influire sulla struttura del capello, provocando l'apertura delle squame della cuticola e lasciando i capelli secchi, crespi e opachi.

Cause meccaniche: quando i capelli bagnati vengono pettinati o spazzolati con troppa energia.

Cause termiche: l'esposizione prolungata dei capelli ad alte temperature e ai raggi UV provoca danni alla superficie dei capelli, sia nel colore che nel tatto.

Cause chimiche: a causa dell'uso eccessivo o inappropriato di trattamenti chimici, tinture, decoloranti, permanenti. L'uso di questi prodotti implica sempre un'apertura delle squame della cuticola.

Come prevenire le doppie punte e riparare i capelli danneggiati?

Per prevenire le doppie punte e rivitalizzare i capelli danneggiati è possibile ricorrere ad ingredienti e principi attivi naturali, come per esempio:

Olio di microalghe: ottenuto dalla linfa di castagno, l’olio di microalghe ripara, protegge e rinforza la fibra del capello, oltre a stimolare la sintesi di collagene ed elastina, grazie a oltre il 90% di Omega-9. Il risultato? Capelli morbidi e lucenti, idratati e senza effetto crespo.

Chestnut Phytocomplex: riveste ogni ciocca dei capelli per sigillare la cuticola e prevenire la perdita d'acqua, anche quando i capelli sono fortemente danneggiati a causa di trattamenti chimici o piastre. Li mantiene sani e idratati e li protegge dagli agenti esterni.

Polysaccharide Sealer: questo principio attivo naturale riveste la fibra del capello e leviga la cuticola, riducendo le irregolarità superficiali dei capelli danneggiati. Il risultato? Capelli più morbidi e lucenti. In più, lenisce anche possibili irritazioni e prurito del cuoio capelluto secco e sensibile.

Cheratina vegetale: fornisce aminoacidi per creare una pellicola protettiva sulla superficie del capello, riparando all'istante dalle radici alle punte, anche quando sono doppie. Sigilla, ripara, nutre e idrata i capelli, con un effetto energizzante.

Acido ialuronico: questo principio attivo è un tesoro per i capelli perché oltre a compensare gli effetti delle aggressioni esterne, aumenta i livelli di acqua nella fibra del capello, rafforzandola dall'interno. Il risultato? Capelli più spessi, lucenti e lisci, e meno crespi.

Clicca qui e scopri i migliori prodotti per eliminare le doppie punte!