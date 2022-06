Perchè livelli elevati di testosterone aiutano gli uomini a trovare più facilmente lavoro

Al di là delle complessità che caratterizzano il mondo del lavoro di ogni singolo Paese, la letteratura economica ha scoperto quali sono i fattori principali universali che spiegano come mai gli individui diventano disoccupati e rimangono tali per lungo tempo. Tuttavia, l'attenzione si è concentrata solo sui fattori osservabili, come le caratteristiche individuali e familiari o l'esperienza della disoccupazione. Studi più recenti indicano che anche tratti della personalità e abilità non cognitive sono fattori che influenzano l’approccio alla ricerca del lavoro e quindi la disoccupazione. Tra questi, gli ormoni sono stati collegati a una serie di abilità non cognitive e ad aspetti della personalità. In particolare, il testosterone, l'ormone sessuale maschile responsabile dello sviluppo dell'area genitale e delle caratteristiche sessuali secondarie maschili come la barba, la struttura muscolare e il tono di voce, è stato collegato a vari fattori sociali ed economici, tra cui essere più in alto nella gerarchia sociale di un gruppo e avere un maggiore successo sul posto di lavoro, e a una serie di tratti cognitivi e della personalità, come l’aggressività, l’assunzione di rischi, la motivazione, il comportamento pro-sociale, la persistenza o anche le abilità numeriche. Inoltre, è stato anche scoperto che il testosterone è in grado di influenzare le scelte e le prestazioni degli uomini nel mercato del lavoro.

Ora, i ricercatori del Max Planck Institute for Demographic Research, in Germania, hanno cercato di capire se i livelli di testosterone influiscono su come un uomo se la cava sul mercato del lavoro, e scoperto che livelli più elevati di questo ormone possono effettivamente aiutare gli uomini disoccupati a trovare lavoro e gli uomini occupati a mantenerlo. L’ampio studio, pubblicato su Economics and Human Biology, ha confermato i risultati di studi precedenti che collegavano il testosterone al successo sul posto di lavoro, sebbene il motivo per cui ciò avvenga continua a sfuggire agli scienziati.

Lo studio

I ricercatori hanno utilizzato i dati di oltre 2.000 uomini britannici occupati e oltre 110 disoccupati, tra i 25 e i 60 anni, raccolti dall’Understanding Society (UKHLS), un’indagine sui cambiamenti della vita sociale nel Regno Unito e che contiene anche una serie di dati su biomarcatori, incluso il livello di testosterone circolante. Di questi individui, gli scienziati hanno esaminato il loro testosterone sierico e il loro stato occupazionale per un periodo di due anni, tra il 2011 e il 2013, per identificare eventuali collegamenti. Inoltre, hanno registrato il modo in cui i partecipanti si sono comportati in questo arco di tempo nel mercato del lavoro, compreso se gli uomini disoccupati hanno trovato lavoro e se gli uomini occupati sono riusciti a mantenerlo.

Livelli elevati di testosterone aiutano gli uomini a trovare più facilmente lavoro

I risultati hanno mostrato che sia nel gruppo di uomini inizialmente disoccupati che in quello di uomini inizialmente occupati, livelli più elevati di testosterone erano collegati a un rischio ridotto di disoccupazione. L'effetto è stato più evidente nel gruppo inizialmente disoccupato, indicando che il testosterone può aumentare la capacità di alcuni uomini di trovare lavoro. A spiegare in parte questi risultati potrebbero essere le abilità cognitive e non cognitive, come le abilità numeriche o il ragionamento logico, poiché sono associate a livelli elevati di testosterone. In linea con studi precedenti, questa ricerca mostra che gli uomini con livelli elevati di questo ormone hanno effettivamente ottenuto risultati migliori in queste aree, evidenziando come i processi biologici possono guidare le differenze nel comportamento di ricerca del lavoro.

Il testosterone condiziona i tassi di disoccupazione

I ricercatori hanno ammesso di non aver compreso ancora il motivo per cui il testosterone influenzi il comportamento nella ricerca del lavoro e quindi la disoccupazione, ma hanno ipotizzato alcune teorie. Come visto sopra, alti livelli di testosterone sono associati all'aggressività (in senso lato), che include la ricerca della competizione e il comportamento dominante, ma anche il comportamento pro-sociale, tratti della personalità tipicamente legati a un maggiore successo nel mondo del lavoro.

“Se il comportamento pro-sociale associato a livelli di testosterone più elevati porta a reti sociali più grandi, queste reti potrebbero costituire una risorsa essenziale per la ricerca di lavoro - hanno dichiarato i ricercatori -. Inoltre, la ricerca di lavoro in generale e i colloqui di lavoro in particolare potrebbero favorire individui competitivi dominanti e pro-sociali. Pertanto, le persone con testosterone alto potrebbero investire più sforzi nella ricerca di lavoro poiché l'adozione del comportamento richiesto viene più naturale ed esercitano meno sforzo mentale rispetto agli individui con bassi livelli di testosterone”.

Il testosterone condiziona la decisione di accettare o meno un'offerta di lavoro

“Il testosterone - hanno sottolineato i ricercatori - potrebbe anche influenzare la probabilità delle persone di accettare o meno un'offerta di lavoro”. I lavoratori con livelli elevati di testosterone potrebbero scegliere lavori che offrono maggiori ricompense e rischi più elevati, ad esempio, posizioni con remunerazione basata sulle prestazioni e dove i licenziamenti sono più comuni, ad esempio, nelle vendite o nel lavoro autonomo. Al contrario, gli individui con un basso livello di testosterone tendono ad essere più avversi al rischio, meno disposti a correre dei rischi, e per questo potrebbero accettare un'offerta di lavoro prima e preferire in generale lavori che offrono maggiore stabilità (per esempio, nel settore pubblico).

Il testosterone influisce sulla capacità di trovare un reimpiego

Quanto detto sopra sullo smistamento occupazionale implica che gli individui con un alto livello di testosterone hanno maggiori probabilità di affrontare la disoccupazione, ma d'altra parte sono anche in grado di trovare un reimpiego in tempi relativamente brevi. “Anche perché - spiegano i ricercatori -, preoccupati per il loro status sociale, sono più inclini ad accettare le prime offerte di lavoro che gli capitano per uscire il prima possibile da una posizione economicamente svantaggiata a causa del percepito stigma sociale della disoccupazione”. Al contrario, le persone con un basso livello di testosterone hanno meno probabilità di perdere il lavoro, ma rimangono più a lungo senza lavoro se diventano disoccupate.